Отримувачам субсидій дозволили тримати 100 тис. грн в банку та дачу в селі

Претендувати на субсидію можна, маючи на депозиті до 100 тисяч гривень

Претендувати на субсидію можна, маючи на депозиті до 100 тисяч гривень

До травня 2021 року в Україні три мільйони домогосподарств отримували субсидійну допомогу

Кабінет міністрів під час засідання 19 травня вніс зміни до порядку призначення субсидій. Отримувачам субсидій надали право мати депозит в банку на 100 тисяч гривень та друге житло у співвласності або в сільській місцевості.

Як зауважив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, нові зміни дадуть змогу перепризначати субсидії без подання відповідної заяви, однак з деякими винятками.

«Якщо ви власник 3-4 квартир у Києві, то субсидія вам призначена не буде. При цьому, якщо у вас є квартира в місті й будинок у селі, то це не завадить вам отримати допомогу. Так само, якщо у вас є ще одне житло на правах спільної власності з іншими людьми ми збільшуємо розмір депозиту, який впливає чи буде отримана субсидія, чи не буде. Також претендувати на субсидію можна, маючи на депозиті до 100 тисяч гривень», – зазначив Денис Шмигаль.

Глава уряду також зауважив, що до травня 2021 року в Україні практично три мільйони домогосподарств отримували субсидійну допомогу. Він наголосив, що нові правила верифікації торкнуться лише декількох відсотків з цих домогосподарств.

Як зазначив Шмигаль, відтепер справи про призначення субсидій в окремих випадках розглядатимуть органи соціального захисту населення на місцях. За його словами, це дасть змогу втричі скоротити терміни розгляду заяв.

Нагадаємо, колишній міністр соціальної політики Андрій Рева в інтерв'ю «Главкому» розповів, які ризики приховує нова процедура переоформлення субсидій. За його словами, в наступний опалювальний сезон на третину зменшиться кількість субсидіантів.

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