Кабмін звільнив чотирьох заступників міністра економіки

У Міністерстві економіки тривають масштабні кадрові перестановки

Кабінет міністрів звільнив чотирьох заступників міністра економіки України. Відповідне рішення уряд ухвалив під час позачергового засідання, повідомляється на Урядовому порталі.

Згідно з документами, було звільнено:

Гринюка Володимира Олексійовича з посади першого заступника міністра економіки (за власним бажанням);

Глущенко Світлану Володимирівну з посади заступника міністра економіки (за власним бажанням);

Голубицьку Крістіну Ігорівну з посади заступника міністра економіки (відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 закону «Про центральні органи виконавчої влади»);

Лева Михайла Олександровича з посади заступника міністра економіки (відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 закону «Про центральні органи виконавчої влади»).

Нагадаємо, що віцепрем'єр-міністром – міністром економіки України стала Юлія Свириденко. Рішення прийняла Рада 4 листопада.

Верховна Рада також призначила міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Ним став Павло Рябікін.

Також Рада проголосувала за обрання нардепки від «Слуги народу» Ірини Верещук головою Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони.

Також, під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради позафракційний народний депутат Гео Лерос звернувся до президента України Володимира Зеленського і показав йому нецензурний жест.

До слова, «Слуга» Верещук заявила, що саме Зеленський запропонував їй нову посаду.