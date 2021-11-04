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    Парламент обрав Свириденко новою міністеркою економіки України

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    Свириденко також була членом наглядової ради НАК &laquo;Нафтогаз України&raquo; - Парламент обрав Свириденко новою міністеркою економіки України
    Свириденко також була членом наглядової ради НАК «Нафтогаз України»
    фото скріншот відео

    Її кандидатуру підтримали 256 народних депутатів

    Віцепрем'єр-міністром та міністром економіки України стала Юлія Свириденко. За відповідне рішення народні депутати проголосували 4 листопада.

    Її кандидатуру підтримали 256 народних депутатів.

    Як проголосували фракції:

    • «Слуга народу» – 214 за.
    • ОПЗЖ – 0 за.
    • «Європейська солідарність» – 0 за.
    • «Батьківщина» – 0 за.
    • «Голос» – 0 за.
    • Група «За майбутнє» – 13 за.
    • Група «Довіра» – 20 за.

    Досьє

    З грудня 2020 року Свириденко працювала в Офісі президента на посаді заступника керівника, де займається економічними питаннями, зв'язками з інвесторами. Вона також займається розробкою заходів для стимулювання економічного зростання України у 2021–2022 роках.

    Крім того, з грудня 2020 року Свириденко очолює створену президентом Володимиром Зеленським Раду зі сприяння бізнесу.

    У червні–вересні Свириденко також була членом наглядової ради НАК «Нафтогаз України». З березня 2020 до лютого 2021 року входила до складу української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі, до підгрупи з економічних та соціальних питань.

    Нагадаємо, Верховна Рада України призначила міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Ним став Павло Рябікін.

    Також, Рада проголосувала за обрання нардепки від «Слуги народу» Ірини Верещук головою Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

    Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони.

    Також, під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради позафракційний народний депутат Гео Лерос звернувся до президента України Володимира Зеленського і показав йому нецензурний жест.

    До слова, «Слуга» Верещук заявила, що саме Зеленський запропонував їй нову посаду.

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    Теги: Верховна Рада депутат Павло Рябікін Ірина Верещук За майбутнє Юлія Свириденко
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    Парламент обрав Свириденко новою міністеркою економіки України