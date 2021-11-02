«Слуга» Верещук заявила, що саме Зеленський запропонував їй нову посаду

Своє можливе призначення Верещук обговорювала і з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем

Верещук: «Мені запропонував президент»

Нардепка від «Слуги народу» Ірина Верещук прокоментувала висування своєї кандидатури на посаду голови Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України замість Олексія Резнікова.

За словами Верещук, обійняти цю посаду їй запропонував президент Володимир Зеленський, повідомляє «Укрінформ».

«Мені запропонував президент, – заявила Верещук.

Вона також зазначила, що своє можливе призначення обговорювала і з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

«І прем'єр-міністр поставив завдання, і президент як верховний головнокомандувач і як лідер нашої держави і політичної сили», – додала Верещук, висловивши готовність очолити міністерство.

Як стало відомо «Главкому» із власних джерел кадрові ротації у кабінеті міністрів наступні:

Міністерство екології замість Романа Абрамовського очолить його заступник Руслан Стрілець;

Олексій Резніков стане міністром оборони замість Андрія Тарана;

Нардепка від «Слуги народу» Ірина Верещук стане замість Резнікова віцепрем'єр-міністром України – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

Головний митник Павло Рябікін замість Олега Уруського стане віцепрем'єр-міністром із питань стратегічних галузей промисловості.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков подав заяву про звільнення. Він іде у відставку за власним бажанням.

Також міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Уруський Олег Семенович написав заяву про звільнення.

Як повідомлялося, у «Слузі народу» визначились із ротаціями в уряді.

Раніше повідомлялося, що очільник Кабміну відмовився називати прізвища міністрів, які можуть піти у відставку найближчим часом. Денис Шмигаль заявив, що не має претензій до роботи уряду.



