Рада призначила нового міністра стратегічних галузей: що про нього відомо

Раніше Рябікін працював заступником міністра транспорту та зв'язку України

За кандидатуру Павла Рябікіна проголосувало 237 народних депутатів

Верховна Рада України призначила міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Ним став Павло Рябікін.

Відповідне рішення підтримали 237 народних депутатів.

Що відомо про Рябікіна

Працював заступником міністра транспорту та зв'язку України, надзвичайним та повноважним послом України у Данії та обіймав посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації.

З 23 березня 2017 року він був генеральним директором міжнародного аеропорту «Бориспіль». Потім очолив Державну митну службу України.

Також, Рада проголосувала за обрання нардепки від «Слуги народу» Ірини Верещук головою Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони.

Також, під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради позафракційний народний депутат Гео Лерос звернувся до президента України Володимира Зеленського і показав йому нецензурний жест.

До слова, «Слуга» Верещук заявила, що саме Зеленський запропонував їй нову посаду.

Як повідомлялося, у «Слузі народу» визначились із ротаціями в уряді.

Також, Володимир Зеленський вирішив особисто провести тепер вже колишнього міністра оборони Андрія Тарана. Не дивлячись на шквал критики від опозиції, президент не шкодував гарних слів.

Нагадаємо, Верещук анонсувала створення нового центру, який фіксуватиме агресію РФ.