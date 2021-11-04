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    Верещук очолила Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України

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    Верещук написала заяву про складення депутатських повноважень - Верещук очолила Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України
    Верещук написала заяву про складення депутатських повноважень
    фото скріншот відео

    За відповідне рішення проголосували 260 народних депутатів

    Верховна Рада України проголосувала за обрання нардепки від «Слуги народу» Ірини Верещук віцепрем'єр-мінстром та головою Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

    За відповідне рішення проголосували 260 народних депутатів.

    Досьє

    Ірина Верещук народилася 30 листопада 1979 року у м. Рава-Руська Жовківського району Львівської області. Здобула кваліфікацію спеціаліста з міжнародної інформації, референта-перекладача, офіцера військового управління тактичного рівня у Військовому інституті при Національному університеті «Львівська політехніка».

    Навчалася на правничому факультеті Львівського національного університету ім. І. Франка за спеціальністю «Правознавство». Захистила дисертацію на тему «Організаційно-правовий механізм удосконалення адміністративно-територіального устрою України». Після закінчення Військового інституту 5 років проходила службу на офіцерських посадах у Збройних силах України. Працювала заступником голови Жовківської РДА з гуманітарних питань і зовнішньої політики. У 2010–2015 рр. була міським головою м. Рава-Руська. У цей час виступила ініціатором і розробником низки законопроєктів.

    З 2016 року – президент Міжнародного центру балтійсько-чорноморських досліджень та консенсусних практик, який працює над виробленням стратегії й тактики запобігання та врегулювання сучасних системних конфліктів. Доктор філософії, кандидат наук з державного управління, професор кафедри загальної та прикладної психології Інституту екології економіки і права.

    Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони.

    Також, під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради позафракційний народний депутат Гео Лерос звернувся до президента України Володимира Зеленського і показав йому нецензурний жест.

    До слова, «Слуга» Верещук заявила, що саме Зеленський запропонував їй нову посаду.

    Також, Володимир Зеленський вирішив особисто провести тепер вже колишнього міністра оборони Андрія Тарана. Не дивлячись на шквал критики від опозиції, президент не шкодував гарних слів.

    Нагадаємо, Верещук анонсувала створення нового центру, який фіксуватиме агресію РФ.

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    Теги: Верховна Рада депутат Ірина Верещук
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    Верещук очолила Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України