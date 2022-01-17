Оголошено лонглист учасників нацвідбору на «Євробачення-2022»
У список потрапили 27 виконавців
Суспільний мовник назвав імена 27 учасників, які потрапили до лонглиста національного відбору на участь у пісенному конкурсі «Євробачення-2022».
Список учасників наразі виглядає так:
- Alina Pash
- Amariia
- Barleben
- DOdoBro
- Cloudless
- Fizruk
- Gorim!
- Idxo
- Kalush Orchestra
- Laud
- Laura Marti
- Michael Soul
- Our Atlantic
- Oyedamola
- Roxolana
- Schor
- Shy
- Sofia Shanti
- Sowa
- The blue artic
- The Tape Machine
- Victoria Niro
- Wellboy
- Анця
- Віка Ягич
- Східзахід
- Юлія Тімочко
«Через пандемію нацвідбір не проводився з 2020 року, за цей час в українських музикантів явно накопичилася енергія та матеріал і гідних заявок було дуже багато! Однак на цьому етапі великої кількості суперечок серед оргкомітету не було і довгий список сформувався доволі швидко. Але боротьба іде за 8 місць у фіналі, тож найзапекліші суперечки попереду!» — прокоментував Ярослав Лодигін, член правління «Суспільного», відповідальний за платформу телебачення.
Уже наступного тижня буде оголошено список фіналістів та відбудеться жеребкування між ними для участі у фіналі.
Фінал національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2022» відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00 в прямому ефірі суспільного телеканалу UA: Перший.
Виробництвом телеверсії фіналу нацвідбору займається компанія «Френдс Про ТВ», яка також створить резервний запис виступу переможця Нацвідбору для показу під час проведення конкурсу в Італії та забезпечить постановку номера в Турині.
«Заявок цього року було дуже багато. Така увага до конкурсу дуже приємна. Я думаю, що успіх Go_A надихнув учасників цього року брати участь у Нацвідборі на Євробачення-2022. А рівень підготовки артистів різний, тому що є вже й молоді зірки, і досить відомі виконавці, а є й абсолютні дебютанти, групи, які, наприклад, під час пандемії вирішили почати свою музичну кар’єру. Абсолютно в різних жанрах. Це дуже цікаво і демонструє, що Україна – співоча країна, яка опановує абсолютно різні музичні напрямки.
Сформувати лонглист було нескладно, тому що до лонглиста потрапило багато виконавців. А от зробити шортлист, де буде тільки вісімка фіналістів, – оце вже буде справа дуже складна», – розповів Олексій Гончаренко, продюсер та керівник компанії «Френдс Про ТВ».
Зазначимо, що Суспільний мовник отримав 284 заявки на участь у нацвідборі.
Суспільний мовник, як член Європейської мовної спілки, є організатором національного відбору на участь у 66-му пісенному конкурсі «Євробачення-2022».
Господарем цьогорічного «Євробачення-2022» є місто Турин в Італії. Великий фінал відбудеться в арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали – 10 та 12 травня.