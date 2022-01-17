Оголошено лонглист учасників нацвідбору на «Євробачення-2022»

У список потрапили 27 виконавців

Суспільний мовник назвав імена 27 учасників, які потрапили до лонглиста національного відбору на участь у пісенному конкурсі «Євробачення-2022».

Список учасників наразі виглядає так:

Alina Pash Amariia Barleben DOdoBro Cloudless Fizruk Gorim! Idxo Kalush Orchestra Laud Laura Marti Michael Soul Our Atlantic Oyedamola Roxolana Schor Shy Sofia Shanti Sowa The blue artic The Tape Machine Victoria Niro Wellboy Анця Віка Ягич Східзахід Юлія Тімочко

«Через пандемію нацвідбір не проводився з 2020 року, за цей час в українських музикантів явно накопичилася енергія та матеріал і гідних заявок було дуже багато! Однак на цьому етапі великої кількості суперечок серед оргкомітету не було і довгий список сформувався доволі швидко. Але боротьба іде за 8 місць у фіналі, тож найзапекліші суперечки попереду!» — прокоментував Ярослав Лодигін, член правління «Суспільного», відповідальний за платформу телебачення.

Уже наступного тижня буде оголошено список фіналістів та відбудеться жеребкування між ними для участі у фіналі.

Фінал національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2022» відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00 в прямому ефірі суспільного телеканалу UA: Перший.

Виробництвом телеверсії фіналу нацвідбору займається компанія «Френдс Про ТВ», яка також створить резервний запис виступу переможця Нацвідбору для показу під час проведення конкурсу в Італії та забезпечить постановку номера в Турині.

«Заявок цього року було дуже багато. Така увага до конкурсу дуже приємна. Я думаю, що успіх Go_A надихнув учасників цього року брати участь у Нацвідборі на Євробачення-2022. А рівень підготовки артистів різний, тому що є вже й молоді зірки, і досить відомі виконавці, а є й абсолютні дебютанти, групи, які, наприклад, під час пандемії вирішили почати свою музичну кар’єру. Абсолютно в різних жанрах. Це дуже цікаво і демонструє, що Україна – співоча країна, яка опановує абсолютно різні музичні напрямки.

Сформувати лонглист було нескладно, тому що до лонглиста потрапило багато виконавців. А от зробити шортлист, де буде тільки вісімка фіналістів, – оце вже буде справа дуже складна», – розповів Олексій Гончаренко, продюсер та керівник компанії «Френдс Про ТВ».

Зазначимо, що Суспільний мовник отримав 284 заявки на участь у нацвідборі.

Суспільний мовник, як член Європейської мовної спілки, є організатором національного відбору на участь у 66-му пісенному конкурсі «Євробачення-2022».

Господарем цьогорічного «Євробачення-2022» є місто Турин в Італії. Великий фінал відбудеться в арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали – 10 та 12 травня.