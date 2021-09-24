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    Фонд держмайна продає ще один спиртзавод

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    Фонд держмайна продає спиртзавод на Тернопільщині - Фонд держмайна продає ще один спиртзавод
    Фонд держмайна продає спиртзавод на Тернопільщині
    Фото: privatization.gov.ua

    Стартова ціна спиртзаводу становить 28,1 млн грн

    12 жовтня відбудеться онлайн-аукціон з приватизації Борщівського МПД і зберігання спирту на Тернопільщині. Про це повідомляється на сайті Фонду держмайна.

    За даними Фонду держмайна, стартова ціна спиртзаводу становить 28,1 млн грн, прийом заявок на участь в онлайн-аукціоні триватиме до 11 жовтня.

    Борщівський спиртзавод розташований на земельних ділянках площею 6 гектарів у м. Борщів Тернопільської області.

    Перелік активів складається з бродильного відділення, будівлі механізованої солодовні, варочного відділення, цеху з виробництва білкового корму, корпусу консервного цеху та іншої нерухомості.

    1 жовтня відбудеться аукціон з приватизації Новоборовицького спиртзаводу.

    22 жовтня відбудуться повторні торги з продажу Вишняківського спиртзаводу.

    За підсумками 2020-2021 років від приватизації спиртових активів до держбюджету мають надійти близько 1,5 млрд грн.

    Загалом держава виставить на продаж 41 спиртзавод, що входить до ДП «Укрспирт», і 37 заводів, які входять до складу концерну «Укрспирт».

    Нагадаємо, у жовтні-листопаді українські та іноземні інвестори зможуть узяти участь в онлайн-аукціонах з приватизації Білгород-Дністровського та Усть-Дунайського морських портів та оренди трьох великих об’єктів у морських гаванях Одещини. Про це заявив керівник регіонального відділення Фонду держмайна Олександр Славський.

    До слова, купівлею заводу «Більшовик» зацікавилися великі забудовники.

    Теги: Укрспирт держава Фонд державного майна аукціон
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    Фонд держмайна продає ще один спиртзавод