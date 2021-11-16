ЗМІ: голова Фонду держмайна йде у відставку

За інформацією ЗМІ, заява буде оприлюднена найближчим часом

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко йде у відставку. Про повідомляє Lb.ua з посиланням на власні джерела.

За інформацією ЗМІ, заява буде оприлюднена найближчим часом, формулювання – «за власним бажанням».

Одна з головних причин звільнення, за словами співрозмовників видання, – «невдоволення окремих представників політикуму приватизацією, що успішно стартувала, але може своєрідно відобразитися на рейтингах влади».

Як відомо, Фонд державного майна України з початку 2021 року провів понад 1500 аукціонів з продажу майна на суму більше 2,2 млрд гривень. Зокрема, за останні три місяці продані: колишній радянський IT-гігант «Електронмаш» за 970 млн грн, колишній завод «Більшовик» за 1,4 млрд грн та завод «Одесавинпром» за 235 млн грн.

У 2021 році план надходжень до державного бюджету від приватизації встановлений на рівні 12 млрд грн. Проте через карантин аукціони з «великої приватизації» були заборонені з вересня минулого року. Заборону на проведення аукціонів з приватизації Верховна Рада зняла у березні 2021 року.

Раніше стало відомо, скільки держава заробила на продажу спиртзаводів.