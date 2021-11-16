  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    ЗМІ: голова Фонду держмайна йде у відставку

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Джерело стверджує, що&nbsp;Дмитро&nbsp;Сенниченко піде у відставку &laquo;за власним бажанням&raquo; - ЗМІ: голова Фонду держмайна йде у відставку
    Джерело стверджує, що Дмитро Сенниченко піде у відставку «за власним бажанням»
    фото: kmu.gov.ua

    За інформацією ЗМІ, заява буде оприлюднена найближчим часом

    Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко йде у відставку. Про повідомляє Lb.ua з посиланням на власні джерела.

    За інформацією ЗМІ, заява буде оприлюднена найближчим часом, формулювання – «за власним бажанням».

    Одна з головних причин звільнення, за словами співрозмовників видання, – «невдоволення окремих представників політикуму приватизацією, що успішно стартувала, але може своєрідно відобразитися на рейтингах влади».

    Як відомо, Фонд державного майна України з початку 2021 року провів понад 1500 аукціонів з продажу майна на суму більше 2,2 млрд гривень. Зокрема, за останні три місяці продані: колишній радянський IT-гігант «Електронмаш» за 970 млн грн, колишній завод «Більшовик» за 1,4 млрд грн та завод «Одесавинпром» за 235 млн грн.

    У 2021 році план надходжень до державного бюджету від приватизації встановлений на рівні 12 млрд грн. Проте через карантин аукціони з «великої приватизації» були заборонені з вересня минулого року. Заборону на проведення аукціонів з приватизації Верховна Рада зняла у березні 2021 року.

    Раніше стало відомо, скільки держава заробила на продажу спиртзаводів.

    Читайте також:
    Теги: приватизація відставка чиновник Фонд державного майна звільнення Дмитро Сенниченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЗМІ: голова Фонду держмайна йде у відставку