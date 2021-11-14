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    Польща не задоволена пакетом санкцій, який готується проти Білорусі

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    У Польщі вважають запланований пакет нових санкцій проти Білорусі недостатнім - Польща не задоволена пакетом санкцій, який готується проти Білорусі
    У Польщі вважають запланований пакет нових санкцій проти Білорусі недостатнім
    Фото з відкритих джерел

    У Польщі вимагають більш сурових санкцій проти Білорусі за дестабілізацію східних кордонів

    Пропозиція нових санкцій проти Білорусі за дестабілізацію східних кордонів Євросоюзу є кроком у правильному напрямку, але санкції слід посилити. Про це в ефірі Польського радіо повідомив голова Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох.

    «Ми зацікавлені у посиленні санкцій проти Білорусі, оскільки вони недостатні з нашої точки зору і з точки зору сусідніх країн», – заявив Солох.

    Він повідомив, що Польща намагатиметься, аби їх було посилено.

    Однак голова Бюро нацбезпеки зазначив, що розмови про новий пакет санкцій – це крок у правильному напрямку.

    Солох назвав успіхом Польщі те, що у країнах Євросоюзу у зв’язку із ситуацією на кордоні з Білоруссю «зараз говорять не про міграційну кризу, а загрозу, яка близька до червоної лінії, від якої починається реальний, фізичний конфлікт, якому треба запобігти за будь-яку ціну».

    За неофіційною інформацією, персональні санкції стосуватимуться 30 осіб і компаній, задіяних у перекиданні мігрантів з Близького Сходу до Білорусі.

    Раніше повідомлялося, що щзброєні співробітники білоруських спецслужб прибувають до кордону з Польщею у районі пропускного пункту Кузьниця.

    Нагадаємо, напередодні НАТО засудило гібридну атаку Білорусі на кордонах Польщі, Литви та Латвії.

    Крім того, екссекретар РНБО зробив страшний прогноз щодо міграційної кризи. Ще РНБО вважає, що поблизу кордону з Білоруссю є «проблемна точка» .

    Згодом стало відомо, скільки Лукашенко «заробляє» на мігрантах: оприлюднено цифри.

    Раніше Ірак закрив консульства Білорусі та скасував авіарейси до Мінська.

    Крім того, Британія відправила групу інженерних військ до польського кордону.

    У міграційній кризі на кордоні Польщі та Білорусі найголовніший переможець – Росія. Олександр Лукашенко став інструментом Москви для поділу ЄС. Про це заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

    Як повідомлялося, міграційна криза на кордоні Білорусі з Литвою, Польщею, Латвією триває з серпня. Три країни звинувачують Білорусь у навмисному створюванні міграційного тиску в межах гібридних дій проти країн ЄС.

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    Теги: Білорусь ЄС Росія Польща санкції Олександр Лукашенко криза
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    Польща не задоволена пакетом санкцій, який готується проти Білорусі