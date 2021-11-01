Зеленський заявив на саміті у Глазго про дві екологічні бомби

Володимир Зеленський: планета отримала дві екобомби у центрі Європи: окуповані Крим і частину нашого українського Донбасу

За словами президента, екологічні бомби виникли через невиконання гарантій Україні

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на конференції ООН з питань зміни клімату у Глазго 1 листопада закликав до «глобального потепління у відносинах держав», розповівши про дві екологічні бомби, які виникли, за його словами, через невиконання гарантій Україні. Про це повідомляє «ЄП».

«Щоб подолати глобальне потепління, нам необхідне глобальне потепління у відносинах держав, де щороку тане довіра. Домовленості нічого не варті, якщо для когось це просто слова – і щодо екологічних угод, і тих, що не стосуються довкілля», – заявив президент.

За його словами, у 1994 році Україна отримала гарантії безпеки, «які, на жаль, не були виконані».

«Планета отримала дві екобомби у центрі Європи: окуповані Крим і частину нашого українського Донбасу», – додав глава держави.

Зеленський наголосив, що Крим з його унікальною флорою і фауною став військово-морською базою Росії, а на окупованих частинах Донбасу нині – затоплені шахти, деградація ґрунту та брак питної води.

«І все це зараз. Це спільна загроза для усього світу. У наш час лихо, де б воно не сталося, я впевнений, стосується абсолютно всіх. Це доводить вибух на Чорнобильській АЕС, від якого постраждала не лише Україна, а десятки країн світу», – додав глава держави.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на кліматичному саміті порівняв світових лідерів із Джеймсом Бондом, який опинився в небезпечній ситуації.

До слова, на кліматичному саміті у Глазго сатався скандал: Москва включила окупований Крим у свої доповіді.

Як відомо, понад 100 глав держав та урядів з усього світу, включаючи президента США Джо Байдена та президента Франції Емманюеля Макрона, беруть участь у 26-й Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP26), що відкрився 31 жовтня в Глазго.

Також президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії для участі в Конференції ООН зі зміни клімату COP26.

Тим часом, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що зустріч країн «Великої двадцятки» (G20) з клімату не виправдала його надій.

Нагадаємо, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський обговорив з Послом Австралії в Україні Брюсом Кевіном Джеффрі Едвардсом підготовку наших країн до COP26.