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    Економіка та фінанси

    Кінець «канікул»: із 1 червня українцям доведеться знову платити за кредити

    Штрафи за прострочені платежі за кредитним договором будуть списані - Кінець «канікул»: із 1 червня українцям доведеться знову платити за кредити
    Штрафи за прострочені платежі за кредитним договором будуть списані

    Термін «кредитних канікул» добігає кінця, тому громадяни з 1 червня знову повинні будуть платити за кредити

    В Україні добігає кінця термін кредитних канікул для громадян країни – це було введено в багатьох банках з початком повномасштабного вторгнення Росії. Про те, що очікує українських боржників, повідомив сайт «На пенсії».

    Так, у «ПриватБанку» заявили, що з 1 червня поточного року для клієнтів повернеться обов'язковий платіж. Про умови використання коштів у перший місяць літа клієнтам банку буде повідомлено окремо.

    У Monobank пільги спочатку були іншими – він продовжував знімати відсотки та комісії, але за заниженими ставками. У червні податкові канікули мають офіційно скінчитися.

    Аналогічна ситуація буде і в «Ощадбанку» – тут кредитні канікули й для фізосіб, і для бізнесу мають закінчитись 1 червня.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках підтримки українських підприємців під час воєнного стану уряд максимально спростив надання кредитних коштів, перелаштувавши низку програм для кредитування.

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    Теги: росія Ощадбанк окупанти кредит банк війна канікули Україна Приватбанк окупація #stoprussia
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    Кінець кредитних «канікул»: із 1 червня українцям доведеться знову платити