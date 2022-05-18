Кінець кредитних «канікул»: із 1 червня українцям доведеться знову платити

Штрафи за прострочені платежі за кредитним договором будуть списані

Термін «кредитних канікул» добігає кінця, тому громадяни з 1 червня знову повинні будуть платити за кредити

В Україні добігає кінця термін кредитних канікул для громадян країни – це було введено в багатьох банках з початком повномасштабного вторгнення Росії. Про те, що очікує українських боржників, повідомив сайт «На пенсії».

Так, у «ПриватБанку» заявили, що з 1 червня поточного року для клієнтів повернеться обов'язковий платіж. Про умови використання коштів у перший місяць літа клієнтам банку буде повідомлено окремо.

У Monobank пільги спочатку були іншими – він продовжував знімати відсотки та комісії, але за заниженими ставками. У червні податкові канікули мають офіційно скінчитися.

Аналогічна ситуація буде і в «Ощадбанку» – тут кредитні канікули й для фізосіб, і для бізнесу мають закінчитись 1 червня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках підтримки українських підприємців під час воєнного стану уряд максимально спростив надання кредитних коштів, перелаштувавши низку програм для кредитування.

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