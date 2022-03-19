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    Економіка та фінанси

    «Приват24» тимчасово не працюватиме

    Сьогодні вночі додаток буде недоступним для фізичних осіб - «Приват24» тимчасово не працюватиме
    Сьогодні вночі додаток буде недоступним для фізичних осіб
    фото з відкритих джерел

    Платежі будуть недоступні до 10 ранку

    У Приватбанку попередили, що платежі у додатку «Приват24» будуть тимчасово недоступні. Будуть вестися регламентні роботи. Відповідну інформацію оприлюднили ввечері 19 березня у Facebook фінустанови.

    Мовиться про обмеження всього на майже 10 годин.

    «Сьогодні вночі (мовиться про 20 березня з 00:10 до 10:00) ми проводимо регламентні роботи з «Приват24». У цей час платежі у «Приват24» для фізосіб будуть тимчасово недоступні», – повідомили у банку.

    Пояснили, що роботи дозволять підвищити стабільність процесів банку та подякували за розуміння.

    Раніше Приватбанк пояснив, скільки готівки українці можуть знімати з карток.

    Також Приватбанк почав продавати військові облігації українцям.

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    Теги: росія окупанти банк війна Україна Приватбанк окупація #stoprussia
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    «Приват24» тимчасово не працюватиме