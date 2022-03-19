«Приват24» тимчасово не працюватиме

Сьогодні вночі додаток буде недоступним для фізичних осіб

Платежі будуть недоступні до 10 ранку

У Приватбанку попередили, що платежі у додатку «Приват24» будуть тимчасово недоступні. Будуть вестися регламентні роботи. Відповідну інформацію оприлюднили ввечері 19 березня у Facebook фінустанови.

Мовиться про обмеження всього на майже 10 годин.

«Сьогодні вночі (мовиться про 20 березня з 00:10 до 10:00) ми проводимо регламентні роботи з «Приват24». У цей час платежі у «Приват24» для фізосіб будуть тимчасово недоступні», – повідомили у банку.

Пояснили, що роботи дозволять підвищити стабільність процесів банку та подякували за розуміння.

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