Коронавірусу з Китаю дали ім'я



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Назва перекладається з англійської як «пневмонія, яка викликається новим типом коронавірусу»

Коронавірусу 2019 nCoV, спалах якого стався в Китаї, дали тимчасову назву Novel Coronavirus Pneumonia (NCP). Про це повідомив державний комітет з охорони здоров’я Китаю.

Назва перекладається з англійської як «пневмонія, яка викликається новим типом коронавірусу». Відзначається, що вона тимчасова. Постійної офіційної міжнародної назви захворювання ВООЗ ще не привласнила.

За даними на 9 лютого кількість заражених коронавірусів в Китаї перевищило 37 тисяч осіб, померли 811 хворих. Згідно моніторинговим даними проекту університету Джонса Хопкінса, всього в світі заразилося 37,5 тисячі осіб, вилікувалися від вірусу близько 2,6 тисячі хворих.

За даними South China Morning Post, на материковому Китаї епідемія забрала життя 803 людей, і ще двох– за межами країни.

Загальна кількість зараження в провінції сягнула 27 тис. 100 осіб, на материковому Китаї – 36 тис. 693, у світі в цілому – 37 тис. 045 осіб.

Напередодні ЗМІ повідомили, що громадянин США помер від коронавіруса в Ухані.

До слова, у Чилі оголосили режим надзвичайного стану через коронавірус.

Як відомо, у світі зареєстровано 34 909 лабораторно підтверджених випадки нової коронавірусної інфекції, з яких 724 – летальні. В Україні випадків коронавірусу немає.