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    У світі

    Наслідки коронавірусу. Китай масово звільняє російських пілотів через падіння пасажиропотоку

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    Наслідки коронавірусу. Китай масово звільняє російських пілотів через падіння пасажиропотоку

    Китайські компанії наймали льотчиків з Росії, щоб вони навчали місцевих фахівців

    Однією з причин масового звільнення російських пілотів китайськими авіакомпаніями стало зниження пасажиропотоку через коронавірус нового типу, заявив колишній командир повітряного судна, фахівець з безпеки польотів Олександр Романов. Про це повідомляють російські ЗМІ.

    Крім того, китайські компанії наймали льотчиків з Росії, щоб вони навчали місцевих фахівців, зазначив Романов. Він підкреслив, що на даний момент російські пілоти навчили достатню кількість кадрів в Китаї.

    Раніше стало відомо, що китайські авіакомпанії проводять масове звільнення іноземних льотних екіпажів. Під ці заходи потрапляють і російські пілоти.

    За даними на 9 лютого кількість заражених коронавірусів в Китаї перевищило 37 тисяч осіб, померли 811 хворих. Згідно моніторинговим даними проекту університету Джонса Хопкінса, всього в світі заразилося 37,5 тисячі осіб, вилікувалися від вірусу близько 2,6 тисячі хворих.

    За даними South China Morning Post, на материковому Китаї епідемія забрала життя 803 людей, і ще двох– за межами країни.

    Загальна кількість зараження в провінції сягнула 27 тис. 100 осіб, на материковому Китаї – 36 тис. 693, у світі в цілому – 37 тис. 045 осіб.

    Напередодні ЗМІ повідомили, що громадянин США помер від коронавіруса в Ухані.

    До слова, у Чилі оголосили режим надзвичайного стану через коронавірус.

    Як відомо, у світі зареєстровано 34 909 лабораторно підтверджених випадки нової коронавірусної інфекції, з яких 724 – летальні.

    Китай епідемія льотчик вірус
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