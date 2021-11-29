Китайські інвестори хочуть стягнути з України $4,5 млрд через «Мотор Січ»

Інвестори сподіваються через суд Гааги стягнути з України гроші

Китайська компанія Skyrizon та інші інвестори з КНР заявили, що через суд Гааги планують стягнути з України щонайменше $4,5 млрд за збитки, яких зазнали через українського виробника авіадвигунів «Мотор Січ». Про це заявили в Skyrizon, пише Global Times.

«Відповідно до «Угоди між урядом України та урядом КНР про залучення та взаємний захист інвестицій», що набула чинності 31 жовтня 1992 року, китайські інвестори вимагали визнати Україну такою, що порушила двосторонню інвестиційну угоду, і виплатити позивачам повну компенсацію всіх понесених збитків на суму понад $4,5 млрд», – написали китайські інвестори.

Інвестори з КНР «не виключають можливості продовження вимог щодо відшкодування додаткових збитків». Вони направили позов до арбітражного суду в Гаазі.

ПАТ «Мотор Січ» – один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Постачає продукцію до понад 100 країн світу. Підприємство у січні-вересні 2020 року отримало 930,2 млн грн чистого прибутку.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 28 січня 2021 року, яке передбачає застосування спеціальних економічних санкцій проти китайських інвесторів «Мотор Січі».

Купівля китайськими інвесторами контрольного пакета акцій АТ «Мотор Січ» викликала занепокоєння в США через нарощування військової потужності Пекіна.

В лютому МЗС отримало від Китаю ноту у зв'язку із запровадженням Україною санкцій проти китайських акціонерів компанії «Мотор Січ».

У березні РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави ПАТ «Мотор Січ» «в законний спосіб найближчим часом».

Також нагадаємо, що українці почнуть виготовляти пасажирські гелікоптери.

Нагадаємо, раніше «Мотор Січ» і турецький виробник безпілотників домовилися про співпрацю.

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