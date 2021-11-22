Дії Антимонопольного комітету щодо «Більшовика» можуть знищити інвестклімат, – правозахисник

Затягування Антимонопольним комітетом узгодження купівлі заводу «Більшовик» негативно позначиться на довірі внутрішніх та зовнішніх інвесторів до України та подальшому ході програми «Велика приватизація». Про це пише правозахисник Сергій Наумович у своєму блозі на Цензор.Нет.

За його словами, АМКУ може навмисно затягувати узгодження приватизації заводу, щоб змусити покупців відмовитися від угоди.

«Ходять чутки, що приватизація «Більшовика» може бути «підвішена» – АМКУ просто затягне на невизначений термін із погодженням заявки на концентрацію активів. Як це було не раз. Як, наприклад, у випадку з історією продажу акцій «Мотор Січ» китайцям. Таким чином, нових власників «Більшовика» можуть банально змушувати відмовитися від покупки, адже закривати угоду без рішення АМКУ – це ризик залишитися і без грошей, і без активу – так кинули вже не одного інвестора», – пише Сергій Наумович.

Як зазначив правозахисник, дії АМКУ надсилають негативний сигнал інвесторам та йдуть урозріз з ідеєю президентської програми «Велика приватизація».

«Можливий відкат конкурсу з «Більшовика» за фактом стануть дуже неприємними сигналами інвесторам про те, що варто у нас комусь купити ефірний час на п'ятничному токшоу і прокачати масовану істерику у ЗМІ, як влада готова скасувати будь-який проведений нею ж захід». Ключове завдання «Великої приватизації» – не тільки й не стільки заробити на продажу активу, як отримати подальший розвиток активів і залучити інвестиції в країну. Інвестори повинні побачити, що приватизувати в Україні можна. Що це безпечний, прозорий і перспективний процес. І якщо АМКУ зараз почне влаштовувати спецоперацію з примусу покупців до відмови від угоди, наснаги в інвесторів це не викличе. Ми знову покажемо себе як бананова республіка, де не працюють державні інститути. Точніше працюють, але на замовлення. Політичне чи фінансове», – зазначив Сергій Наумович.

На думку правозахисника, затягування приватизації «Більшовика» АМКУ може позначитися на інших великих інвестиційних проєктах, зокрема будівництві концесійної дороги Краковець–Броди–Рівне.

«Саботаж конкурсу через АМКУ боляче вдарить по довірі інвесторів до дій держави та подальшого ходу програми «Велика приватизація». І не тільки щодо неї. У президента великі амбітні плани щодо залучення в Україну великих інвесторів. Наприклад, концесійна дорога Краковець–Броди–Рівне, яка будуватиметься в рамках державно-приватного партнерства, тут на кону €2 млрд, і вкрай важливо, щоб сигнали, які йдуть до інвесторів, свідчили про те, що жодний державний орган в Україні не буде їх «підвішувати». З «Мотор Січчю» дії АМКУ ще можна було пояснити геополітикою та тиском США, то в кейсі «Більшовика» – чистий бізнес, і сигнал буде цілком однозначний, не в цьому житті. Витягуйте себе із вашого болота самі», – зазначив Сергій Наумович.