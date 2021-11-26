Нові аеропорти та перевізники: як політики виконують обіцянки у галузі авіації

Зеленський встиг дати доволі багато обіцянок, які стосуються авіації

Президент Володимир Зеленський оголосив про створення національного авіаперевізника, появу якого він обіцяв півтора роки тому. Попередньо компанія матиме назву «Українські національні авіалінії», активну участь у її створенні братиме Airbus.

«Слово і діло» вирішило згадати, які обіцянки давали політики стосовно авіації та що вдалося виконати, а що – ні.

Які обіцянки давав президент Зеленський

Володимир Зеленський встиг дати доволі багато обіцянок, які стосуються авіації. Частину з них вдалося виконати, але більшість – поки сильно не просунулися у виконанні. Водночас кілька зобов’язань президент вже провалив.

Так, він пообіцяв відновити аеропорти у кожному обласному центрі.

Наприклад, станом на середину 2021 року (по суті, станом на середину каденції Зеленського) до програми розвитку не включено аеропорти Чернігова, Луцька, Хмельницького, та й публічна риторика тепер зводиться до того, що аеропорт у кожному облцентрі не потрібний.

Також у 2020 році не було побудовано три аеропорти, у чому запевняв Зеленський. Водночас колишній міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв’ю «Слово і діло» пояснив, що під будівництвом нових аеропортів, як обіцяв президент, слід розуміти – «оновлені фактично, бо аеропорти в нас залишилися в обласних центрах ще з радянських часів».

Однак обіцянка стосовно аеропортів пішла Зеленському в актив як виконана. Так, у вересні 2021 року було поновлено повноцінну роботу аеропорту «Ужгород» та осучаснено його матеріально-технічну базу.

Крім того, держава замовила в «Антонова» три нові українські літаки Ан-178. Наприкінці 2020 року за участю Зеленського відбулося підписання Меморандуму між Міністерством оборони та Державним підприємством «Антонов» про співпрацю щодо будівництва літаків для потреб Збройних сил України.

У квітні минулого року президент пообіцяв створити нову державну авіакомпанію: «Ми побудуємо і державну авіакомпанію, і зробимо замовлення нашому державному «Антонову», і залучимо багато робочих місць».

Ще одна знакова для України подія, яку вдалося реалізувати за час президентства Зеленського, – підписання угоди про «відкрите небо» з ЄС. Очевидно, це не можна вважати досягненням безпосередньо шостого президента, – над співпрацею з ЄС у цій сфері працювали ще уряди Януковича та Порошенка, – проте обіцянка «відкрити небо» у програмі Зеленського була.

Також наразі у процесі реалізації є кілька обіцянок, які стосуються будівництва аеропортів, наприклад, у Закарпатській області, Вінниці, Полтаві, завершення будівництва аеровузла у Черкасах. Загалом, Зеленський заявляв, що всього планує побудувати близько 15 аеропортів. Також Зеленський пообіцяв поширити програму відновлення аеропортів на будівництво двох летовищ на Донбасі. Ще як кандидат у президенти України Володимир Зеленський пообіцяв зменшити кількість президентських літаків шляхом продажу. Жодних фактів, що свідчать про виконання цієї обіцянки, наразі немає. Що обіцяє нинішня влада Кілька зобов’язань нинішніх міністрів прописані у програмі уряду. Так, міністр інфраструктури Олександр Кубраков має забезпечити відкриття нових маршрутів та збільшення авіарейсів, а також відкрити представництво України в Раді Міжнародної організації цивільної авіації. На міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського покладено програмне зобов’язання створити єдину систему авіаційної безпеки та цивільного захисту в органах системи МВС. Наразі ця обіцянка перебуває у процесі виконання. На міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського покладено програмне зобов’язання створити єдину систему авіаційної безпеки та цивільного захисту в органах системи МВС. Наразі ця обіцянка перебуває у процесі виконання. Шмигаль також пообіцяв розробити законопроєкт про запровадження нульової ставки ПДВ на внутрішні авіаційні перевезення з метою здешевлення авіаквитків. «Слово і діло» відправило запит на отримання доступу до публічної інформації. Водночас Шмигалю не вдалося вжити заходів для підтримки суб’єктів авіаційної діяльності з метою мінімізації негативних наслідків від карантину. Україна розпочала відновлювати регулярне авіасполучення ще в червні 2020 року. Натомість у травні 2021 року Рада звільнила міністра інфраструктури. У міністерстві та уряді планували розробити та ухвалити законопроєкти, які передбачали б: підтримку авіаційної галузі на суму орієнтовно 500 млн грн. Однак, враховуючи те, що така підтримка мала би забезпечуватися невідкладно паралельно з відновленням регулярного авіасполучення, обіцянці присвоєно статус «не виконано». Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко запевняв, що у 2021 році міжнародний аеропорт в Чернівцях відновить повноцінну роботу. Аеропорт справді запрацював, однак зазначимо, що виконання цієї обіцянки не належить до компетенції Тимошенка. Також Тимошенко запевнив, що у Вінниці та Херсоні відремонтують злітно-посадкову смугу аеропорту. Ці обіцянки наразі перебувають у процесі реалізації. Які обіцянки давала попередня влада Колишньому міністру інфраструктури Владиславу Криклію за час перебування на посаді не випало можливості виконати кілька програмних обіцянок. Так, не вдалося збільшити частку авіаційних маршрутів, які виконуються за моделлю лоукост, до 63%. На початку вересня 2020 року в Мінінфраструктури повідомили «Слово і діло», що виконання призупинили через пандемію. Так само не вдалося спростити доступ на авіаринок послуг з наземного обслуговування. На момент звільнення міністра не було затверджено авіаційні правила, що регулюють процедуру доступу до ринку послуг з наземного обслуговування в аеропортах. Але Криклію вдалося забезпечити модернізацію регіональних аеропортів. Так, протягом 2020 року реалізовувався проєкт «Реконструкція, будівництво аеродромного комплексу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Одеса», а також проєкт «Будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту «Дніпро». Уряду Володимира Гройсмана також вдалося виконати кілька зобов’язань за час своєї каденції. Також у 2018 році відкрили 48 нових маршрутів авіаперевезення, до України започаткували виконання регулярних польотів 5 нових іноземних авіакомпаній. Однак Гройсману не вдалося приєднати Україну до Європейського авіаційного простору. Так само це стосується тодішнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна. За час перебування Омеляна на посаді міністра, так і не запрацював аеропорт в Ужгороді. Хоча Міжнародний аеропорт «Ужгород» тоді отримав сертифікат аеродрому, регулярні рейси з/до летовища не виконувалися. На Південному Сході України не побудували новий аеропорт. Також Омеляну не вдалося обмежити термін використання пасажирських літаків до 20-ти років. Водночас за його час перебування на посаді в Україні збільшилась кількість внутрішніх авіарейсів та кількість міжнародних авіарейсів. Але насамперед Омелян запам'ятався тим, що у 2017 році в Україні з’явився новий авіаперевізник – компанія SkyUp, яка здійснює внутрішні та міжнародні рейси за системою лоукост. Джерело: Слово і Діло

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