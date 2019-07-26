Конкурс на розробку газового шельфу завершився скандалом. Учасник від Азербайджану заявив про порушення



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Результати конкурсу на право видобування нафти та газу на ділянці «Дельфін» можуть бути оскаржені будь-яким учасником, вважають в Socar

Учасник конкурсу на розробку морської ділянки «Дельфін» в українській акваторії Чорного Моря на умовах СРП Caspian Drilling Company (група Socar) відмовилася від участі в конкурсі СРП по «Дельфіну».

Про це йдеться в листі CDC на ім'я міністра Ігоря Насалика, повідомляє видання «Нефтерынок».

«Наше підприємство вважає недоцільним інвестувати в даний проект через наявність високих юридичних ризиків, оскільки через порушення процедури оголошення переможців конкурсу будь-який учасник може оскаржити результати конкурсу. Просимо вважати заявку подану 12 червня недійсною », - відзначили в компанії.

Нагадаємо, сьогодні голова Black Sea Trident Ілля Пономарьов повідомив, що його компанія перемогла конкурс.

До того ж він вважає, що Black Sea Trident може отримати державний захист США у разі агресії росіян. «У нас єдиного з учасників конкурсу є можливість отримати державний захист США (через OPIC, Корпорацію закордонних приватних інвестицій), тому що ми і за формою, і за акціонерами американська компанія. Але ми не очікуємо серйозних проблем, тому що весь блок знаходиться не на спірних ділянках шельфу», – зазначив Пономарьов.

Як повідомлялось, конкурсна комісія виставила однакову кількість балів (170 балів) на заявки Caspian Drilling International і Trident Black Sea. Остання начебто запропонувала найкращі умови поділу виробництва. Таким чином, мінімальна частка держави в прибутковому видобутку становить 30% при видобутку 1 млн тонн нафтового еквівалента на рік (в залежності від обсягу видобутку частка держави зростає і досягає 70% з показником 20 млн тонн н.е. в рік). У той же час найвища частка компенсаційної продукції становить 60%.

Trident Black Sea - спеціально створена під конкурс компанія, яка на 90% належить Trident Acquisitions Corp і ще на 10% - ірландської San Leon Energy, яка веде видобуток в Албанії, Ірландії, Нігерії, Польщі та Іспанії, маючи портфоліо з 17 ліцензій в цих країнах. Крім того, є власний флот для проведення сейсмічних досліджень.

При цьому San Leon Energy належить на 71,59% компанії з управління активами Toscafund Asset Management LLP, нігерійської компанії Midwestern Oil & Gas Company Limited, а також британської компанії OWG PLC.