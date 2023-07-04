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Німеччина вказала на двері російським та білоруським спортсменам-веслувальникам

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німеччина вказала на двері російським та білоруським спортсменам-веслувальникам
Росіяни не поїдуть на змагання до Німеччини
фото: ілюстративне

Німеччина відмовила росіянам у допуску на чемпіонат світу з веслування на байдарках та каное

Російським та білоруським спортсменам відмовили у допуску на чемпіонат світу-2023 з веслування на байдарках та каное. Про це повідомив головний тренер збірної Росії Олександр Костоглод, пишуть росЗМІ.

Атлети не отримали запрошення на змагання, що відбудуться у Дуйсбурзі (Німеччина) з 23 по 27 серпня і стануть відбірковими на Олімпійські ігри-2024. «Російські та білоруські спортсмени не можуть взяти участь у цих турнірах через те, що німці не можуть забезпечити безпеку», –  процитував лист організаторів змагань Костоглод.

30 квітня Міжнародна федерація каное (ICF) допустила російських спортсменів до турнірів у нейтральному статусі. Наголошувалося, що для розгляду заявок від росіян буде створено незалежну комісію.

Нагадаємо, 28 березня Міжнародний олімпійський комітет рекомендував допустити до змагань у нейтральному статусі білорусів та росіян, які не підтримували спецоперацію в Україні. При цьому атлетів, пов'язаних із збройними силами чи органами безпеки двох країн, рекомендувалося усунути від участі у стартах. Зазначалося, що команди з Росії та Білорусії не можуть розглядатися як учасники змагань.

До слова, організатори Олімпіади 2024 року визначилися з датою проведення церемонії запалення та термінами передачі олімпійського вогню в Париж.

Церемонія запалення відбудеться 16 квітня. Традиційно захід пройде в грецькій Олімпії. До столиці Франції вогонь потрапить орієнтовно за тиждень.

Міста-господарі Олімпійських ігор зазвичай отримували вогонь у той же день завдяки авіасполученню. Проте, в 2024 році символ Олімпіади перевезуть трищогловим вітрильником «Белем». Судно чотири десятиліття тому отримало статус історичної пам'ятки.

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Теги: росія Німеччина чемпіонат світу веслування росіяни олімпійські ігри

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