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Яка доля чекає генерала РФ Суровікіна: дані розвідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Яка доля чекає генерала РФ Суровікіна: дані розвідки
Сергій Суровікін фактично позбавлений своїх повноважень
фото з відкритих джерел

Доля Суровікіна ще вирішується у Кремлі

Заступник командувача об'єднаного угрупування військ росії в Україні генерал Сергій Суровікін перебуває на території рф. Він фактично позбавлений повноважень, його долю ще вирішують. Про це заявив речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов під час телемарафону.

За словами Юсова, після невдалого бунту ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина у країні-агресора «жаби змагаються з гадюками», а Суровікін фактично позбавлений своїх повноважень.

«Якщо говорити про його подальшу долю, то побачимо, вона ще не вирішена», – додав він.

Раніше повідомлялося, що російський генерал Суровікін був секретним членом «Вагнера».

Нагадаємо, головнокомандувач повітряно-космічних сил РФ, заступник командувача російського угруповання в Україні Сергій Суровікін заарештований після спроби держперевороту ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина.

Раніше видання New York Times із посиланням на джерела в американській розвідці писало, що колишній командувач російських сил вторгнення в Україну, російський генерал Сергій Суровікін, заздалегідь знав, що ватажок «Вагнерівців» Євген Пригожин планував військовий заколот у РФ.

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Теги: росія розвідка Євген Пригожин

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