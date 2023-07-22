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За добу українські воїни знищили 16 ворожих баз – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
За добу українські воїни знищили 16 ворожих баз – Генштаб
Авіація ЗСУ завдала три удари по зенітно-ракетних комплексах противника
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 22 липня

Триває 514-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 22 липня.

Ворожі удари по Україні

Сьогодні вночі РФ знову завдала ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація наразі уточнюється.

Протягом минулої доби противник завдав 16 ракетних, понад 20 авіаційних ударів та здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед дітей та дорослого цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали пункти зберігання зерна на півдні України, промислові об’єкти, знищено та пошкоджено понад 70 цивільних житлових будинків та інша інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема, постаждали Гончарівське Чернігівської області; Стукалівка, Біловоди, Степне, Морозова Долина Сумської області та Гатище, Вовчанські Хутори, Бочкове, Кругле і Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Куп’янськ, Новоосинове та Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Надії, Макіївки, Невського Луганської області та Серебрянського лісу і Діброви на Донеччині. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісу, Спірногт та Діброви Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське і Білогорівка на Луганщині та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка - Донецької.

На Бахмутському напрямку під щільним вогнем артилерії противника наші захисники успішно відбили ворожі атаки в районі Григорівки, а від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Ступочки, Кліщіївка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Первомайського Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки, здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Новокалинове, Красногорівка, Степове, Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Марїнки. Противник здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка, Гостре, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новомихайлівки та Благодатного Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, під вогонь потрапили Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Благодатне.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Козацького Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Новодарівка, Малинівка, Червоне, Малі Щербаки, Степове, Лобкове, П’ятихатки Запорізької області; Дмитрівка, Тягинка, Садове, Дніпровське, Антонівка Херсонської області, місто Херсон, а також Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три - по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками знищено 11 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, п’ять артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога.

Настрої у таборі окупантів

В підрозділах мотострілецького полку окупантів, який бере участь в бойових діях в районі Першотравневого на Луганщині, російські військовослужбовці мають низький рівень морально-психологічного стану. Встановлено, що основними чинниками, які негативно на нього впливають, є великі втрати в живій силі під час ведення бойових дій, несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами та невизначеність з термінами поповнення особового складу підрозділів, що зазнали бойових втрат. Збільшується кількість охочих залишити свої підрозділи та вибути з районів ведення бойових дій до Росії.

Теги: війна росія окупанти ЗСУ

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