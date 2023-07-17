Втрати росіян. Коли у Путіна завершаться генерали?

Путін оточив себе генералами, до яких згодом втратив довіру

Відставки та звільнення у російському командуванні в ході українського наступу

4 червня почався український наступ на Донбасі, за цей час на півдні звільнено понад 170 квадратних кілометрів української землі, російська армія зосередила усі сили і поки що втримує основні рубежі оборони, але стратегічна ініціатива за ЗСУ.

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Це призвело до цілої цілої низки відставок у військовому керівництві РФ.

Російські джерела повідовляють, що 11 липня знятий з посади командувач 58-ї загальновійськової армії генерал-майор Іван Попов. Перед зняттям з посади Попов розповсюдив аудіоповідомлення з критикою вищого російського керівництва, яке, за словами Попова, не здатне організувати регулярні ротації військ, контрбатарейну боротьбу проти української артилерії та не може завадити «масовим жертвам» російських військовослужбовців. 58-ма армія Попова тримає оборону на напрямку наступу українців у Запорізьській області, в тому числі район Токмака.

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А 15 липня російські джерела повідомили про зняття з посад одразу трьох командирів ударних російських дивізій:

Так, генерал-майора Селіверстова зняли з посади командира 106-ї повітряно-десантної дивізії, а також зняли з посад командира 7-ї десантно-штурмової дивізії та 90-ї танкової дивізії.

106-та дивізія воює в районі Бахмута.

Проти комдива 90-ї дивізії та офіцерів його штабу порушена кримінальна справа за корупцію та крадіжку виплат за штурмові дії, які дивізія насправді не проводила. 90-та дивізія воює в районі Кремінної.

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Також результатом загострення протирічь у військовому командуванні є мятеж ПВК Вагнер, що призвело до зняття корпусу Вагнера з фронту 24 червня.

Таким чином, український наступ показав що ЗСУ володіють стратегічною ініціативою, і ЗС РФ нездатні перехопити цю ініціативу, що призводить до загострення конфліктів у російському військовому командуванні, та пошуку командирів, які мусять підняти боєздатність російських військ, з метою посилення оборони та проведення більш ефективних атак на українські позиції.

Українці несуть значні втрати при прориві підготовленої оборони російських військ, але масштабний тиск завдає великих втрат і ворогу, і зняття з посади командувача армієй та командирів дивізій показує, що у росіян великі проблеми, і командування з цими проблемами не може впоратись.