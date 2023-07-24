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Зернова угода стала узаконенням російського піратства у Чорному морі – Водовіз

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Зернова угода стала узаконенням російського піратства у Чорному морі – Водовіз
Відновлення роботи українських портів лежить у площині переговорів з міжнародними партнерами
фото з відкритих джерел

Блокування морських портів Росія використовує для того, щоб витіснити українську продукцію зі світових ринків

Зернова угода стала для Росії можливістю узаконити піратство у Чорному морі, а зараз Україна отримала  шанс розблокувати порти повністю. Це допоможе промисловості зберегти обсяги виробництва, і витіснити Росію з європейських ринків. Про це заявив керівник проєктного офісу генерального директора ТОВ «Метінвест Холдинг» Олександр Водовіз у ефірі 5 каналу.

«Зернова угода не працювала останні три місяці. Від нас виходило 5 кораблів в місяць, а росіяни мали ланцюжок, на якому нас тримали. Зернова угода, як така – це була легітимізація піратства в Чорному морі. Адже Росія отримала право вирішувати, щоб виходили тільки ті кораблі, які вона хоче, і тільки в певному порядку, і з перевірками, які вона хоче», – пояснив він. 

Він висловив переконання, що відновлення роботи українських портів лежить у площині переговорів з міжнародними партнерами, адже вільне судноплавство у чорноморському регіоні вирішує цілий ряд проблем, у тому числі глобальних. Водночас, вирішення цього питання в Україні покладене тільки на Міністерство інфраструктури: міністр Кубраков робить усе від нього залежне, але необхідно підключати і інші відомства.

«Це велике питання, і одне Міністерство інфраструктури його не може вирішити. До цього питання має підключатися Міністерство економіки, МЗС, і на всіх рівнях вони мають трубити в труби і казати: розблокуйте порти. Потрібно вести перемовини з Ердоганом (президентом Туреччини – Ред), бо він зацікавлений в тому, щоб кораблі йшли через Босфор, адже він отримує за це плату. Далі – перемовини з ООН, яка зацікавлена в тому, щоб не було голоду, і щоб біженці не бігли в Європу. Тобто, необхідно вести перемовини не з позиції порушення міжнародних угод, а з позиції економічних чинників», – переконаний Водовіз.

Він також наголосив, що блокування морських портів Росія використовує для того, щоб витіснити українську продукцію зі світових ринків, і замістити її своєю. Натомість, забезпечення вільного судноплавства дасть змогу посилити санкційний тиск на агресора.

«Є 11 пакетів санкцій проти РФ, які введені. В цих пакетах частково десь метал заборонили, але основні види продукції, які поставляє Росія – не заборонили. Маємо парадокс: ми залізною дорогою не можемо вивозити свою продукцію, і нас там заміщають росіяни. А що роблять європейці? Залюбки купують», – акцентував він.

Нагадаємо, днями Федерація роботодавців транспорту України оприлюднила заяву, згідно з якою через заблокування портів Україна втратила мінімум 10% ВВП, 18 млрд доларів валютної виручки, 500 тис. робочих місць та 135 млрд грн податків – що співставно з бюджетом витрат України на освіту або охорону здоров’я.

Раніше віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков заявив, що Україна потребує вільного морського експорту, і закликав міжнародну спільноту об’єднатися для розблокування українських портів.

Теги: росія Україна Олександр Кубраков зерно

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