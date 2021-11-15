Кулеба у Брюсселі закликав ЄС посилити санкції проти Росії

За словами глави МЗС, Росія звикла до слів і сподівається, що Європа не зможе перейти від слів до справи

Глава МЗС України Дмитро Кулеба під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у понеділок, 15 листопада, закликав посилити санкції проти Росії. Про це повідомляє Polskie Radio.

Зазначається, що зустріч у Брюсселі була організована Польщею. Під час зустрічі Кулеба надав дані про скупчення російських військ біля України.

За його словами, агресію Росії проти України потрібно розглядати в комплексі з її діями в Європі, враховуючи штучно спровоковану міграційну кризу на кордоні з Польщею та Литвою, використання газу як зброї та кампанію з дезінформації.

У зв'язку з цим він закликав ЄС посилити санкції проти Росії.

«Я думаю, Росія звикла до слів і сподівається, що Європа не зможе перейти від слів до справи. На користь Європейського Союзу показати, що Росія помиляється», – додав Кулеба.

До слова, британський генерал заявив про ризик «випадкової» війни з Росією.

Також американські сенатори пропонують вдарити по Росії новими санкціями.

Раніше США пообіцяли Україні скоротити ризики від «Північного потоку – 2».

Нагадаємо, 10 листопада РНБО затвердила санкції проти чотирьох громадян Нікарагуа. Санкції введено через відкриття так званого представництва Нікарагуа в окупованому Криму.

Того ж дня Рада нацбезпеки та оборони України застосувала санкції проти трьох літаків, які незаконно літали в окупований Росією Крим.