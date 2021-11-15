  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Кулеба у Брюсселі закликав ЄС посилити санкції проти Росії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Глава МЗС України Дмитро Кулеба виступив на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС - Кулеба у Брюсселі закликав ЄС посилити санкції проти Росії
    Глава МЗС України Дмитро Кулеба виступив на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС
    фото: Mateusz Marek / РАР

    За словами глави МЗС, Росія звикла до слів і сподівається, що Європа не зможе перейти від слів до справи

    Глава МЗС України Дмитро Кулеба під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у понеділок, 15 листопада, закликав посилити санкції проти Росії. Про це повідомляє Polskie Radio.

    Зазначається, що зустріч у Брюсселі була організована Польщею. Під час зустрічі Кулеба надав дані про скупчення російських військ біля України.

    За його словами, агресію Росії проти України потрібно розглядати в комплексі з її діями в Європі, враховуючи штучно спровоковану міграційну кризу на кордоні з Польщею та Литвою, використання газу як зброї та кампанію з дезінформації.

    У зв'язку з цим він закликав ЄС посилити санкції проти Росії.

    «Я думаю, Росія звикла до слів і сподівається, що Європа не зможе перейти від слів до справи. На користь Європейського Союзу показати, що Росія помиляється», – додав Кулеба.

    До слова, британський генерал заявив про ризик «випадкової» війни з Росією.

    Також американські сенатори пропонують вдарити по Росії новими санкціями.

    Раніше США пообіцяли Україні скоротити ризики від «Північного потоку – 2».

    Нагадаємо, 10 листопада РНБО затвердила санкції проти чотирьох громадян Нікарагуа. Санкції введено через відкриття так званого представництва Нікарагуа в окупованому Криму.

    Того ж дня Рада нацбезпеки та оборони України застосувала санкції проти трьох літаків, які незаконно літали в окупований Росією Крим.

    Теги: МЗС ЄС Росія санкції Європа політика Україна Дмитро Кулеба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кулеба у Брюсселі закликав ЄС посилити санкції проти Росії