  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    РНБО ввела санкції проти трьох літаків, що «засвітилися» в окупованому Криму

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Наразі літаки продовжують курсувати в США - РНБО ввела санкції проти трьох літаків, що «засвітилися» в окупованому Криму
    Наразі літаки продовжують курсувати в США
    фото: pixabay.com

    Секретар РНБО обіцяє, що літаки, які «без дозволу пересуватимуться», будуть переслідуватися, а їхні реєстрації будуть відслідковуватися

    Рада нацбезпеки та оборони України застосувала санкції проти трьох літаків, які незаконно літали в окупований Росією Крим. Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу.

    «Сьогодні було прийняте рішення стосовно трьох літаків, які продовжують курсувати в США, на компанії яких вони були оформлені. Було прийнято рішення про накладання санкцій... Всі ті літаки, які вважають, що вони будуть без дозволу десь пересуватися, вони будуть переслідуватися, всі їхні реєстрації будуть відслідковуватися, вони будуть обов’язково підпадати під санкції», – наголосив він.

    Водночас Данілов додав, що літак нардепа Віктора Медведчука з першого дня накладення на нього санкцій перебуває в аеропорту «Київ», однак нікуди жодного разу не відправлявся.

    Також 10 листопада РНБО затвердила санкції проти чотирьох громадян Нікарагуа. Санкції введено через відкриття так званого представництва Нікарагуа в окупованому Криму.

    До слова, 2 листопада суд обрав Медведчуку новий запобіжний захід.

    Читайте також:




    Теги: Крим РНБО санкції літак Олексій Данілов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    РНБО ввела санкції проти трьох літаків, що «засвітилися» в окупованому Криму