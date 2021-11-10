  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    РНБО затвердила санкції проти чотирьох громадян Нікарагуа

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про теми, які обговорювалися на засіданні Ради нацбезпеки - РНБО затвердила санкції проти чотирьох громадян Нікарагуа
    Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про теми, які обговорювалися на засіданні Ради нацбезпеки
    скріншот з відео

    Рада нацбезпеки ввела санкції через відкриття так званого представництва Нікарагуа в окупованому Криму

    Рада національної безпеки і оборони України затвердила нові санкції. Зокрема, проти осіб, пов'язаних з відкриттям так званого представництва Нікарагуа в окупованому Криму. Про це повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

    «Наступне питання – питання застосування персональних санкцій щодо тих людей, які відкрили представництво Нікарагуа в Криму. Це вісім фізичних осіб – чотири громадяни Нікарагуа і чотири громадяни Російської Федерації», – зазначив він.

    Крім того, ухвалено рішення про санкції проти трьох літаків, які на сьогодні експлуатуються у США. Секретар РНБО додав, що літак нардепа Віктора Медведчука з першого дня санкцій перебуває в аеропорту та нікуди не вилітав.

    Нагадаємо, у лютому Україна ввела санкції проти Нікарагуа після того, як посол цієї країни в Росії без погодження з Києвом відвідав окупований Крим та відкрив «почесне консульство» з резиденцією у Сімферополі. МЗС говорило, що таким чином Україна відповіла на зазіхання на свій суверенітет.

    Теги: Крим РНБО санкції посол окуповані території Нікарагуа суверенітет Олексій Данілов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    РНБО затвердила санкції проти чотирьох громадян Нікарагуа