РНБО затвердила санкції проти чотирьох громадян Нікарагуа

Рада нацбезпеки ввела санкції через відкриття так званого представництва Нікарагуа в окупованому Криму

Рада національної безпеки і оборони України затвердила нові санкції. Зокрема, проти осіб, пов'язаних з відкриттям так званого представництва Нікарагуа в окупованому Криму. Про це повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

«Наступне питання – питання застосування персональних санкцій щодо тих людей, які відкрили представництво Нікарагуа в Криму. Це вісім фізичних осіб – чотири громадяни Нікарагуа і чотири громадяни Російської Федерації», – зазначив він.

Крім того, ухвалено рішення про санкції проти трьох літаків, які на сьогодні експлуатуються у США. Секретар РНБО додав, що літак нардепа Віктора Медведчука з першого дня санкцій перебуває в аеропорту та нікуди не вилітав.

Нагадаємо, у лютому Україна ввела санкції проти Нікарагуа після того, як посол цієї країни в Росії без погодження з Києвом відвідав окупований Крим та відкрив «почесне консульство» з резиденцією у Сімферополі. МЗС говорило, що таким чином Україна відповіла на зазіхання на свій суверенітет.