ЄС затвердив нові санкції проти Білорусі

Під санкції можуть потрапити білоруські аеропорти, які приймають літаки з мігрантами, а також авіакомпанії, які їх перевозять

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу затвердили нові критерії санкцій щодо Білорусі. Як повідомляє брюссельський журналіст Рікард Йозвяк, сьогодні також очікується ухвалення угоди про введення додаткових санкцій.

«Міністри закордонних справ ЄС офіційно затвердили нові критерії санкцій щодо Білорусі. У них також буде сьогодні політична угода про введення додаткових санкцій, але фактична робота щодо внесення до списку осіб та організацій не буде готова сьогодні», – написав журналіст.

EU foreign ministers have now officially adopted the new sanctions criteria for #Belarus. they will also have political agreement today to impose more sanctions but the actual work to list ppl and entities will not be ready today. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 15, 2021

Крім того, під санкції можуть потрапити білоруські аеропорти, які приймають літаки з мігрантами, а також авіакомпанії, які їх перевозять.

Раніше стало відомо, які санкції ЄС готує для Білорусі. Зокрема, Євросоюз розглядає санкції щодо двох десятків білоруських чиновників. Також до проєкту списку входить готель «Мінськ» для розміщення мігрантів у країні та сирійський перевізник Cham Wings.

Раніше повідомлялося, що країни ЄС схвалять нові санкції проти Білорусі у понеділок.

Як відомо, на початку липня Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь більше не стримуватиме нелегальних мігрантів до країн Євросоюзу, бо через санкції «у нас на це немає ні грошей, ні сил». Для боротьби з потоками мігрантів Литва, Латвія та Польща вирішили будувати паркани на кордоні з Білоруссю.

8 листопада ситуація загострилася. Тоді в мережі з'явилися відео, як велика колона мігрантів прийшла на нейтральну територію поряд із пунктом пропуску «Брузги» на білорусько-польському кордоні. За інформацією Держприкордонкомітету, їхня кількість перевищила дві тисячі осіб.

У МЗС Польщі заявили, що білоруська влада хоче довести ситуацію на кордоні до жертв. У свою чергу, міністр-координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарін написав про підготовку масового штурму. Глава польського військового відомства Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують понад 12 тисяч військових.

Напередодні очільник МВС повідомив, що Україна може запровадити надзвичайний стан у прикордонних із Білоруссю областях. Міністр зазначив, що також на кордоні будуть збудовані тимчасові укріплення у тих місцях, де можлива масова присутність мігрантів.

Також Монастирський заявляв, що для кордонів України немає прямої загрози від мігрантів, які зараз перебувають на кордоні Білорусі та Польщі.

Тим часом, як повідомляють польські прикордонники, лише протягом 13 листопада було зафіксовано 223 спроби незаконного перетину білорусько-польського кордону. Щодо 77 осіб було винесено рішення про видворення з Польщі. Також були дві силові спроби перетину кордону.