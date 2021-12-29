Уряд схвалив план дій з енергоефективності: що зміниться до 2030 року

Кабмін розробив план дій з енергоефективності на наступні вісім років

Первинне та кінцеве споживання енергії в Україні не повинне перевищувати 91,5 млн. т н.е та 50,5 млн тонн нафтового еквіваленту

Уряд під час свого засідання 29 грудня схвалив Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року. Водночас було затверджено трирічний план заходів з його реалізації у 2021-2023 роках.

Національний план розроблено Держенергоефективності спільно з Міністерство енергетики України за участю секретаріату Енергетичного співтовариства.

У повідомленні йдеться, що мета цього плану – встановити національну ціль з енергоефективності та певні заходи, відповідно до європейських підходів Директиви 2012/27/ЄС «Про енергоефективність».

Так, Національним планом визначено такі національні цілі з енергоефективності – первинне та кінцеве споживання енергії в Україні у 2030 році не повинне перевищувати відповідно 91,5 млн. т н.е та 50,5 млн тонн нафтового еквіваленту.

За енергоефективним сценарієм передбачається досягти скорочення споживання енергії у 2030 році відносно базового сценарію розвитку економіки та енергетичної системи (Business-as-usual):

на 22,3% (первинне споживання енергії);

на 17,1% (кінцеве споживання енергії).

«Щоб досягти поставленої мети, до Національного плану включено цілу низку секторальних та міжсекторальних заходів з підвищення енергоефективності. Вони охоплюють різні сектори: житловий та громадський сектор, транспорт, промисловість, енергетика», – повідомляє Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.

Заходи включають стимулювання енергоефективності промислових підприємств та житлових будинків, енергомаркування та екодизайн, повний комерційний облік комунальних послуг, скорочення втрат в мережах передачі та розподілу електричної енергії, розподілу природного газу тощо.

«Важливо, що враховано необхідність підвищення рівня ефективного використання енергії на всіх етапах: від її генерації до транспортування і споживання», – йдеться у повідомленні Держагентства.

Як пояснив Голова Держенергоефективності Валерий Безус, Україна продовжує впроваджувати європейські підходи до стратегічного планування та реалізації державної політики в сфері енергоефективності. «Встановлення стратегічних та короткострокових цілей дозволить відслідковувати тенденції та вчасно реагувати і вживати необхідні заходи для їх досягнення», - каже Безус.

Раніше стало відомо, що світовий банк виділить Україні 300 млн євро на енергоефективність.

До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запасів газу в Україні достатньо для стабільного проходження опалювального сезону.