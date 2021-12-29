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    Шмигаль зробив заяву щодо подальших локдаунів в Україні

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    Шмигаль зробив заяву щодо подальших локдаунів в Україні
    фото: glavcom.ua

    Вакцинація зробила свою справу

    Уряд більше не планує вводити тотальні локдауни в Україні. Як заявив прем’єр-міністр під час засідання Кабміну, бізнес зможе працювати навіть у «червоних» зонах.

    «Завдяки запуску безкоштовної вакцинації ми більше не плануємо вводити тотальні локдауни. Бізнес може працювати навіть у «червоних» зонах якщо його працівники вакциновані на 100%», – сказав Шмигаль.

    Заначимо, завтра, 30 грудня Волинська та Запорізька області виходять з «червоної» зони карантину. Це останні регіони, які знаходяться у найжорсткіших обмеженнях. Водночас ситуація з коронавірусом погіршилась у Донецькій та Чернігівській областях, вони перейшли в «помаранчеву» зону.

    Нагадаємо, за минулу добу, 28 грудня, в Україні зафіксовано 5 454 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 353, медпрацівників – 98). Зазначимо, 27 грудня МОЗ зафіксував 2,2 тис. нових ковід-хворих за добу.

    Як відомо, «Омікрон» уже в Києві. мешканцям столиці нагадали про карантин.

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    Теги: хвороби карантин вакцинація уряд Денис Шмигаль коронавірус
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    Шмигаль зробив заяву щодо подальших локдаунів в Україні