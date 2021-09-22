  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Долю «Північного потоку – 2» вирішуватимуть також поляки

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Варшаві вважають, що немає ніяких юридичних підстав для видачі Nord Stream 2 AG сертифікації оператора, а отже, і для запуску газопроводу - Долю «Північного потоку – 2» вирішуватимуть також поляки
    У Варшаві вважають, що немає ніяких юридичних підстав для видачі Nord Stream 2 AG сертифікації оператора, а отже, і для запуску газопроводу
    фото: ЕРА

    Польща виборола право брати участь у сертифікації «Північного потоку – 2»

    Польська газова державна компанія PGNiG домоглася включення в процедуру сертифікації Федеральним мережевим агентством Німеччини (Bundesnetzagentur, BNetzA) оператора газопроводу «Північний потік – 2» Nord Stream 2 AG як незалежного газотранспортного оператора. Про це повідомляється на сайті PGNiG у середу, 22 вересня.

    У польській держкомпанії вважають, що Nord Stream 2 AG не відповідає за формою та по суті вимогам для сертифікації за преференційною моделлю незалежного мережевого оператора. Також польська сторона стверджує, що «позитивне рішення BNetzA поставить під загрозу безпеку поставок в ЄС і держави-члени».

    «У процесі сертифікації ми також прагнутимемо, щоб власник «Північного потоку – 2» не зміг уникнути застосування вимог поділу анбандлінгу, доступу третіх сторін і прозорих тарифів, які враховують вартість усього трубопроводу. Ми послідовно доводитимемо, що Nord Stream 2 AG не відповідає за формою та по суті вимогам, які є до оператора трубопроводу, зокрема тим, що стосуються безпеки поставок і корпоративної структури компанії», – заявив глава PGNiG Павло Маєвський.

    Раніше повідомлялося, що Польща хоче взяти участь у сертифікації «Північного потоку – 2». У Варшаві вважають, що немає ніяких юридичних підстав для видачі Nord Stream 2 AG сертифікації оператора, а отже, і для запуску газопроводу.

    Раніше в Європі попередили про «цінові цунамі» через «Північний потік – 2».

    Нагадаємо, німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung написало, що російському «Газпрому» доведеться продати газопровід «Північний потік – 2», аби він відповідав Газовій директиві Євросоюзу. Тобто, щоб використовувати потужності газопроводу на 100%, «Газпрому» доведеться його продати незалежному операторові.

    Читайте також:
    Теги: ЄС Росія енергетика Польща газ Північний потік-2
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Долю «Північного потоку – 2» вирішуватимуть також поляки