Долю «Північного потоку – 2» вирішуватимуть також поляки

У Варшаві вважають, що немає ніяких юридичних підстав для видачі Nord Stream 2 AG сертифікації оператора, а отже, і для запуску газопроводу

Польща виборола право брати участь у сертифікації «Північного потоку – 2»

Польська газова державна компанія PGNiG домоглася включення в процедуру сертифікації Федеральним мережевим агентством Німеччини (Bundesnetzagentur, BNetzA) оператора газопроводу «Північний потік – 2» Nord Stream 2 AG як незалежного газотранспортного оператора. Про це повідомляється на сайті PGNiG у середу, 22 вересня.

У польській держкомпанії вважають, що Nord Stream 2 AG не відповідає за формою та по суті вимогам для сертифікації за преференційною моделлю незалежного мережевого оператора. Також польська сторона стверджує, що «позитивне рішення BNetzA поставить під загрозу безпеку поставок в ЄС і держави-члени».

«У процесі сертифікації ми також прагнутимемо, щоб власник «Північного потоку – 2» не зміг уникнути застосування вимог поділу анбандлінгу, доступу третіх сторін і прозорих тарифів, які враховують вартість усього трубопроводу. Ми послідовно доводитимемо, що Nord Stream 2 AG не відповідає за формою та по суті вимогам, які є до оператора трубопроводу, зокрема тим, що стосуються безпеки поставок і корпоративної структури компанії», – заявив глава PGNiG Павло Маєвський.

Раніше повідомлялося, що Польща хоче взяти участь у сертифікації «Північного потоку – 2». У Варшаві вважають, що немає ніяких юридичних підстав для видачі Nord Stream 2 AG сертифікації оператора, а отже, і для запуску газопроводу.

Раніше в Європі попередили про «цінові цунамі» через «Північний потік – 2».

Нагадаємо, німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung написало, що російському «Газпрому» доведеться продати газопровід «Північний потік – 2», аби він відповідав Газовій директиві Євросоюзу. Тобто, щоб використовувати потужності газопроводу на 100%, «Газпрому» доведеться його продати незалежному операторові.

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