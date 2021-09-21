В Європі попередили про «цінові цунамі» через «Північний потік – 2»

«Північний потік – 2» є газопровід з двох ниток

20 вересня ціна газу в Європі досягла $908 за тисячу кубометрів

Європу чекає підвищення розцінок на газ через газопровід «Північний потік – 2». Таку заяву в інтерв'ю газеті DenníkN зробив експерт з енергетики, колишній учасник Стратегічної групи радників по підтримці реформ при уряді України Карел Гірман.

Він вважає, що «спекуляції навколо пуску» трубопроводу нібито стали причиною зростання цін на газ в європейських країнах. Згідно з прогнозами аналітика, ситуація буде тільки погіршуватися.

За словами Гірмана, «в найближчі місяці, коли в повний зріст піднімуться «цінові цунамі», йому цікаво буде спостерігати за реакцією Брюсселя, урядів європейський країн, а також всіх споживачів газу.

Крім того, експерт звинуватив у високих цінах на газ для європейських споживачів Німеччину й Австрію, які, за його словами, надають найбільшу підтримку російському проєкту.

На думку Гірмана, після Нового року європейські споживачі будуть платити за газ значно більше, ніж якби до зростання цін призвела лише нормальна ринкова кон'юнктура.

20 вересня ціна газу в Європі досягла $908 за тисячу кубометрів.

«Північний потік – 2» є газопровід з двох ниток. Довжина кожної з них – 1,2 тис. км. Вони проходять від порту Усть–Луга (Ленінградська область) до німецького Грайфсвальда. Сукупна потужність газопроводу складе 55 млрд куб. м газу в рік.

Нагадаємо, раніше німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung написало, що російському «Газпрому» доведеться продати газопровід «Північний потік – 2», аби він відповідав Газовій директиві Євросоюзу. Тобто, щоб використовувати потужності газопроводу на 100%, «Газпрому» доведеться його продати незалежному операторові.

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