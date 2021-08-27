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    «Газпрому» доведеться продати «Північний потік – 2». ЗМІ назвали причину

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    Аби використовувати потужності газопроводу на 100%, &laquo;Газпрому&raquo; доведеться його продати незалежному операторові - «Газпрому» доведеться продати «Північний потік – 2». ЗМІ назвали причину

    Аби використовувати потужності газопроводу на 100%, «Газпрому» доведеться його продати незалежному операторові

    Фото з відкритих джерел

    У ЄС вважають, що «від продажу газопроводу нікуди не дітися»

    Російському «Газпрому» доведеться продати газопровід «Північний потік – 2», аби він відповідав Газовій директиві Євросоюзу. Тобто, щоб використовувати потужності газопроводу на 100%, «Газпрому» доведеться його продати незалежному операторові. Про це пише німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Серед головних положень Директиви – поділ між компаніями, які постачають газ, і компаніями, які його транспортують.

    «Північний потік – 2 вже в червні попередньо подав у Федеральне мережеве агентство запит на Сертифікацію як незалежного транспортного оператора. Передбачається виконати припис із розділення, тобто оперативно відокремити, і в тому, що стосується бухгалтерії, роботу газопроводу від материнського концерну. Мережеве агентство має чотири місяці, щоб це перевірити, як тільки буде подано всі необхідні документи – поки цього не сталося. Загалом боннське відомство, очевидно, готове допустити таку конструкцію. З точки зору учасників комісії, які займаються цією темою, приписи ЄС в цьому випадку все одно не буде виконано», – йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що у ЄС вважають, що «від продажу газопроводу нікуди не дітися».

    Нагадаємо, вищий земельний суд Дюссельдорфа виніс рішення за скаргою компанії-оператора Nord Steam 2 на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur. Суд вирішив, що газопровід повинен відповідати нормам газової директиви ЄС.

    Згодом Кремль прокоментував програш справи у німецькому суді.

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    На думку експрем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, через «Північний потік – 2» і махінації з цінами на газ «Газпром» за останні три місяці викачав з кишень німецьких, польських та всіх європейських платників податків $6 млрд.

    Як відомо, президент України Володимир Зеленський пояснив, як саме Москва використовує газопровід «Північний потік – 2» і як його застосування може відбитися на українцях.

    До слова, укладена між США і Німеччиною угода щодо російського газопроводу «Північний потік – 2» не може гарантувати енергетичну безпеку України. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському виданню Washington Post напередодні свого візиту в США.

    Раніше німецьке видання Handelsblatt визначило сім ключових перешкод для роботи газопроводу «Північний потік – 2».

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    Теги: ЄС Росія енергетика газ Газпром Північний потік-2
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    «Газпрому» доведеться продати «Північний потік – 2». ЗМІ назвали причину