США вимагають від Росії збільшити поставки газу через Україну

Держдеп США хоче, щоб Росія забезпечила Європу газом якнайшвидше

Держдепартамент США вимагає від Росії якомога швидше наростити поставки газу до країн ЄС через Україну, оскільки власних запасів енергоносіїв в європейських країнах не вистачить для того, аби перезимувати. Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив старший радник Держдепартаменту США з питань енергетичної безпеки Амос Хохштейн.

Він акцентував увагу на тому, що Росія раніше неодноразово заявляла, що здатна забезпечити Європу газом за необхідності, а через територію України вже прокладені трубопроводи з достатньою пропускною здатністю.

«Тому, якщо це правда, їй слід зробити це (поставити газ, – ред.) якомога швидше через Україну», – заявив Хохштейн.

Крім того, Хохштейн висловив занепокоєння щодо відмови «Газпрому» бронювати додаткові обсяги транзиту газу через Україну на жовтень. Він назвав це політичним кроком, пов'язаним з прагненням Росії якнайшвидше завершити будівництво газопроводу «Північний потік – 2».

Нагадаємо, голова «Нафтогазу України» Юрій Вітренко вважає, що проблему з високими цінами на газ у Європі і рекордно низьким рівнем запасу природного газу напередодні зими можна вирішити, якщо розблокувати доступ до української ГТС для тих європейських компаній, які хочуть отримувати газ на кордоні Україна – Росія. Однак це зробити неможливо без доброї волі «Газпрому».

Радник президента США з енергетичної безпеки Амос Хохстейн звинуватив Росію у зростанні цін на газ у Європі та наголосив, що мова не про геополітику, а про життя звичайних людей.

У той же час президент Росії у відповідь на всі звинувачення заявив, що до зростання цін призвела «політика європейського регулятора», який робив наголос на біржові механізми у визначенні цін.

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