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    США вимагають від Росії збільшити поставки газу через Україну

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    Російський&nbsp;&laquo;Газпром&raquo; відмовився бронювати додаткові обсяги транзиту газу через Україну на жовтень - США вимагають від Росії збільшити поставки газу через Україну
    Російський «Газпром» відмовився бронювати додаткові обсяги транзиту газу через Україну на жовтень
    фото з відкритих джерел

    Держдеп США хоче, щоб Росія забезпечила Європу газом якнайшвидше

    Держдепартамент США вимагає від Росії якомога швидше наростити поставки газу до країн ЄС через Україну, оскільки власних запасів енергоносіїв в європейських країнах не вистачить для того, аби перезимувати. Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив старший радник Держдепартаменту США з питань енергетичної безпеки Амос Хохштейн.

    Він акцентував увагу на тому, що Росія раніше неодноразово заявляла, що здатна забезпечити Європу газом за необхідності, а через територію України вже прокладені трубопроводи з достатньою пропускною здатністю.

    «Тому, якщо це правда, їй слід зробити це (поставити газ, – ред.) якомога швидше через Україну», – заявив Хохштейн.

    Крім того, Хохштейн висловив занепокоєння щодо відмови «Газпрому» бронювати додаткові обсяги транзиту газу через Україну на жовтень. Він назвав це політичним кроком, пов'язаним з прагненням Росії якнайшвидше завершити будівництво газопроводу «Північний потік – 2».

    Нагадаємо, голова «Нафтогазу України» Юрій Вітренко вважає, що проблему з високими цінами на газ у Європі і рекордно низьким рівнем запасу природного газу напередодні зими можна вирішити, якщо розблокувати доступ до української ГТС для тих європейських компаній, які хочуть отримувати газ на кордоні Україна – Росія. Однак це зробити неможливо без доброї волі «Газпрому».

    Радник президента США з енергетичної безпеки Амос Хохстейн звинуватив Росію у зростанні цін на газ у Європі та наголосив, що мова не про геополітику, а про життя звичайних людей.

    У той же час президент Росії у відповідь на всі звинувачення заявив, що до зростання цін призвела «політика європейського регулятора», який робив наголос на біржові механізми у визначенні цін.

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    Теги: ЄС Росія США газ Україна Держдепартамент США
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    США вимагають від Росії збільшити поставки газу через Україну