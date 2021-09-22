У Кремлі відповіли на вимогу США збільшити поставки газу через Україну

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що спочатку за газ доведеться заплатити

Російська влада відреагувала на вимогу Держдепартаменту США до «Газпрому» про збільшення поставок газу через Україну до Європи. Про це повідомляє видання «РИА Новости».

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що газ неможливо транспортувати до Європи доти, доки він не буде проданий.

«Я не сумніваюся, що «Газпром» і фахівці «Газпрому» будуть готові пану Хохштейну пояснити суть того, що відбувається, а головне – пояснити дуже просту істину: газ спочатку продається, потім він видобувається, тільки потім він вже транспортується, транзитується», – зауважив Пєсков у звичній для себе манері.

Слід нагадати, що Держдепартамент США вимагає від Росії якомога швидше наростити поставки газу до країн ЄС через Україну, оскільки власних запасів енергоносіїв у європейських країнах не вистачить для того, аби перезимувати. Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив старший радник Держдепартаменту США з питань енергетичної безпеки Амос Хохштейн.

Він закцентував на тому, що Росія раніше неодноразово заявляла, що здатна забезпечити Європу газом за необхідності, а через територію України вже прокладені трубопроводи з достатньою пропускною здатністю.

«Тому, якщо це правда, їй слід зробити це (поставити газ, – ред.) якомога швидше через Україну», – заявив Хохштейн.

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