Майже чверть споживачів «Житомиргаз Збуту» боргують за газ



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22,27% споживачів газу Житомирщини боргують за спожитий газ. Станом на 24 липня 81292 клієнти компанії не сплатили за газ 73 860 597,34 грн.

З початку карантину «Житомиргаз Збут» не застосовує штрафні санкції за прострочення оплати за спожитий газ і не припиняє поставки газу боржникам. Однак такі тимчасові послаблення жодним чином не означають, що можна не оплачувати рахунки.

«Житомиргаз Збут» з початку року повідомив про існуючу заборгованість більше 51 044 тис. споживачів. У випадку наступних несплат, після закінчення карантину компанія буде змушена здійснити заходи по відключенню від газопостачання та звертатись до суду.

Зауважимо, що споживачі, які мають борг, можуть заключити договір реструктуризації боргу та мінімізувати ризики відключення від газопостачання в міжопалювальний період та уникнути судової процедури.

«Ми надаємо можливість сплатити за спожитий газ частинами тій категорії громадян, які станом на 1 жовтня 2019 року не мали заборгованості за спожитий газ, а в проміжку між жовтнем і липнем оплатили за блакитне паливо не менше 60,8 %. Також є ще дві вимоги: претенденти на реструктуризацію боргу не повинні бути субсидіантами і не мають бути відключеними від системи газопостачання», — пояснила директор ТОВ «Житомиргаз збут» Олена Благодарська.

Договір реструктуризації боргу від ТОВ «Житомиргаз збут» дозволяє розстрочити оплату боргу рівними частинами з 1 червня по 1 вересня 2020 року та увійти в наступний опалювальний сезон без боргів.

Нагадаємо, клієнти ТОВ «Житомиргаз Збут» мають можливості оплатити рахунки за газ дистанційно. Для них працюють онлайн-сервіси сайту 104.ua: особистий кабінет, мобільні додатки для Android та iOS, а також вайбер-бот. Також була розроблена експрес-реєстрація, яка дозволяє створити особистий кабінет на сайті 104.ua всього за один дзвінок. Для цього потрібно подзвонити з мобільного телефону до контакт-центру за номерами 067 33-38-104 або (04412) 55-80-04 і повідомити оператору номер особового рахунку (він є у квитанції кожного клієнта). Оператори самі зареєструють кабінет, а споживач в СМС отримає логін та пароль до нього.

«Житомиргаз Збут» вдячний всім, хто сплачує за спожитий газ вчасно, і закликає не накопичувати борги, з якими буде складно розрахуватись і які ставитимуть під загрозу стабільність газопостачання. Завантажити рахунки для оплати послуг, не чекаючи на паперові, можна в особистих кабінетах на сайті 104.ua та у viber-боті 7104.

104.ua це єдиний сервіс для споживачів природного газу в Україні, можливості якого в 2019 році забезпечили 100 млн контактів з клієнтами. Найбільш популярними є онлайн послуги: особистий кабінет, який обслуговує 2,8 млн. клієнтів щомісяця, 104 Бізнес онлайн – сервіс для бізнесу, мобільні додатки 104 Mobile і 104 Mobile Light, Viber-bot 7104ua і Telegram 7104ua. Контакт-центр 104.ua забезпечує 45 млн контактів з клієнтами на рік. Сервіс 104.ua включає в себе також мережу зі 120 центрів обслуговування клієнтів «104.ua Клієнтській простір» в 16 областях. Центри щорічно обслуговують 5 млн клієнтів.