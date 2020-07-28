США радять європейським компаніям не брати участі в «Північному потоці-2»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

фото: bloomberg

Вашингтон вказав на можливі ризики для підрядників

Сполучені Штати Америки в черговий раз застерегли європейські компанії від участі у проекті «Північний потік-2».

Про це заявив представник посольства США в Берліні, передає Deutsche Welle.

За його словами, США «недвозначно і невпинно відзначають небезпеку» будівництва цього газопроводу. Зокрема, Вашингтон бачить в «Північному потоці-2» не комерційний проект, а інструмент Росії щодо посилення європейської залежності від поставок газу.

В посольстві США в Німеччині відзначають, що Вашингтон поки що не вводить санкції, однак причетні до газопроводу компанії мають усвідомлювати, що подібна участь «створює для них ризики».

Зазначимо, на сьогодні будівництво «Північного потоку-2» в територіальних водах Данії в районі острова Борнхольм припинено за нересту тріски.

Нагадаємо, 23 липня Сенат США переважною більшістю голосів прийняв оборонний бюджет на суму 741 мільярд доларів. Проєкт оборонного бюджету передбачає посилення санкцій проти «Північного потоку-2». Зокрема, нові санкції торкнуться компаній, які будуть сприяти продажу, оренді або наданню суден для прокладки «Північного потоку-2».

Також повідомлялося, що США погрожують німецьким підрядникам «Північного потоку-2».

Разом з тим ЄС висловив стурбованість намірами США розширити санкції щодо компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2».

До слова, Україна і Польща об'єдналися проти «Північного потоку-2».

Як повідомлялося, Росія заявила, що добудує «Північний потік-2», попри нові санкції США.