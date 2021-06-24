«Метінвест» інвестує півмільярда доларів в екологічні проєкти

Інвестиції «Метінвесту» з екологічним ефектом за 15 років склали 3,5 млрд дол

Міжнародна гірничо-металургійна група «Метінвест» має намір у найближчі 5 років інвестувати в реалізацію суто екологічних проектів півмільярда доларів.

Про це на прес-конференції з нагоди п'ятнадцятиріччя «Метінвесту» повідомив генеральний директор компанії Юрій Риженков.

«На найближчі 5 років ми плануємо ще майже півмільярда доларів на суто екологічні проекти. В основному це доведення до ладу проектів по вже наявних наших об'єктах», – сказав керівник компанії.

Риженков уточнив, що йдеться про коксохімічне виробництво на «Азовсталі» і виробництво на меткомбінаті ім. Ілліча в Маріуполі.

За його словами, всі підприємства компанії мають багату історію, будувалися багато років тому, і період їхньої модернізації припав саме на момент, коли «Метінвест» почав управляти цими активами.

«За фактом, серйозні інвестиції в екологію, приведення до ладу викидів підприємств почалися за останні 15 років «Метінвесту». Особливо останні 7-8 років, незважаючи на те, в якій ситуації перебувала Країна. Минулий рік взагалі був рекордним з підприємств компанії «Метінвест»: було інвестовано 200 млн дол. у проекти з виключно екологічним ефектом», – сказав він.

За словами Риженкова, інвестиції «Метінвесту» з екологічним ефектом за 15 років склали 3,5 млрд дол., а суто екологічних проектів компанія реалізувала на 1 млрд дол.

Нагадаємо, «Метінвест» у 2020 році збільшив виробництво металопродукції на 4% в порівнянні з 2019 роком – до 9,1 млн тонн.

Торік Група збільшила виробництво чавуну на 7% – до 8,5 млн тонн, виплавку сталі наростила на 9% – до 8,3 млн тонн.

Група «Метінвест» – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні й одним з найбільших в СНД виробником залізорудної сировини та сталі.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група »Смарт-Холдинг» Вадима Новинського (23,76%).

Нагадаємо, Група «Метінвест» планує залучати в металургію айтішників.

Джерело: УНІАН