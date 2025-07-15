«Метінвест» має 4 тис. вакансій

Ми робимо ставку на працевлаштування ветеранів і жінок – СЕО «Метінвесту» в інтерв’ю La Repubblica

Ресурс, якого нам найбільше бракує, – це працівники, – СЕО «Метінвесту» в інтерв’ю La Repubblica

Найбільший виклик для України зараз – дефіцит робочої сили, а для приватних інвесторів – воєнні ризики, які унеможливлюють залучення інвестицій. Про це розповів генеральний директор Групи «Метінвест» Юрій Риженков в інтерв’ю італійській La Repubblica на полях проведення Ukraine Recovery Conference (URC) у Римі.

Він висловив вдячність за 10 млрд євро, виділення яких Україні було погоджено під час проведення конференції. Водночас, він зауважив: цієї суми недостатньо для відновлення, а залучення приватних інвестицій наразі практично неможливе.

«Я можу лише подякувати Європі за надані кошти. Але 10 млрд – це лише 2% від того, що нам потрібно для відбудови країни. І доки триватиме війна, рівень ризику залишатиметься надто високим, щоб залучити приватних інвесторів. Лише підтримки з боку інституцій недостатньо», – підкреслив Риженков.

Він також розповів, що найбільш дефіцитним ресурсом для компанії є працівники: лише в «Метінвесті» зараз відкрито 4 000 вакансій. Ще 8 000 працівників служать у ЗСУ – це п’ята частина всього персоналу.

«Як компанія, завдяки нашій директорці зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом Тетяні Петрук, ми активно працюємо над тим, щоб надати можливості з працевлаштування ветеранам, які повертаються з фронту, а також жінок і молоді, адже саме вони – майбутнє нашої країни», – переконаний він.

За словами Риженкова, за час війни українці продемонстрували вражаючу стійкість і здатність до адаптації:, і ті, хто залишились в Україні, навчилися рухатися вперед навіть у найтяжчі часи.

«Уся Україна відкрилася Заходу так, як ніколи раніше. І хоча для вступу до Європейського Союзу може знадобитися ще кілька років, розрив зі Сходом уже відбувся», – резюмував Риженков.

«Метінвест» Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року компанія вклала більше 28 млрд грн інвестицій.