ШІ у металургії. «Метінвест» посилює безпеку на виробництві та автоматизує фінансові процеси

Від комп’ютерного зору до Copilot: ШІ змінює фінанси та безпеку на підприємствах «Метінвесту»

ШІ заощаджує тисячі годин і рятує життя на виробництві

На своїх підприємствах компанія Метінвест використовує всі останні досягнення – від технологій комп’ютерного зору до власної інтелектуальної системи обробки документів. Про те, як вони впливають на ефективність бізнес-процесів, розповіли фінансова директорка Групи Юлія Данкова та керівник команди з розроблення R&D продуктів «Метінвест Діджитал» Антон Іщенко на XIII Щорічному форумі фінансових директорів України у Києві.

За словами Данкової, сучасні рішення на базі технологій комп’ютерного зору (Computer Vision) та інтелектуального оброблення документів (Intelligent Document Processing) дають змогу миттєво зчитувати, аналізувати та класифікувати документи з різних джерел.

З 2023 року «Метінвест» також використовує власну інтелектуальну систему оброблення документів myOCR: платформа щомісяця обробляє до 40 тисяч сторінок документів, зокрема й конфіденційних. Вона заощаджує близько 20 тисяч годин робочого часу на рік та інтегрована з універсальним перекладачем з іноземних мов на українську.

Також у компанії запровадили єдине рішення для систем комп’ютерного зору SPAIS: ця система допомагає виявляти порушення безпеки на виробництві, а також веде автоматичний контроль якості слябів. Система фіксує контур, виявляє дефекти, вимірює обрізки та оперативно передає результати працівникам для подальших дій.

Пріоритет у цій сфері «Метінвест» надає рішенням Microsoft і власним розробкам, що базуються на технологічному стеку Microsoft. Всі розробки проходять обов’язкову перевірку служби інформаційної безпеки – як на етапі впровадження, так і в процесі експлуатації. Крім того, роботизовані системи навчаються та тестуються на великих обсягах даних і лише після цього підключаються до роботи у реальному потоці.

За словами Антона Іщенка, за п’ять років роботи з інтелектуальної автоматизації процесів «Метінвест» запровадив понад 500 рішень на різних технологіях, що дало змогу автоматизувати близько 200 тисяч годин роботи – еквівалент приблизно 100 штатних співробітників.

«У 2020 році ми могли автоматизувати близько 70% процесів, а 30% залишалося недоступними через обмеженість технологій. Сьогодні цей показник зріс до 95%. Це відкриває зовсім інші можливості, і ми активно рухаємося в цьому напрямі», – каже Антон Іщенко.

Однією з головних інновацій є активне залучення співробітників до процесу автоматизації. У «Метінвесті» працівники самостійно записують свої бізнес-процеси та робочі дії за допомогою Task Mining, Power Automate і SAP Scripts. Це дає змогу формувати якісні та структуровані вимоги до автоматизації з перших рук, а зібрані дані аналізуються і трансформуються в робочі автоматизовані сценарії. А завдяки використанню Power Automate та Microsoft Copilot (корпоративного аналога ChatGPT), співробітники можуть самостійно автоматизувати повсякденні завдання навіть без спеціальних знань із програмування.

Раніше «Метінвест» Ріната Ахметова запровадив на підприємствах ШІ-рішення для контролю якості виробництва. Штучний інтелект виявляє дефекти при виробництві слябів – металургійного напівфабрикату, з якого виготовляється листовий прокат на заводі «Запоріжсталь». Робоча назва рішення – ForgeCheck, за прогнозами, він допоможе компанії економити від $250 000 на рік.