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Сили оборони уразили нафтопереробний завод у Саратовській області РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Сили оборони уразили нафтопереробний завод у Саратовській області РФ
Внаслідок атаки по заводу було пошкоджено технологічні установки, що спричинило пожежу
фото з відкритих джерел

Удари по території нафтопереробного заводу АТ «Саратоворгсинтез» стали частиною заходів зі зниження наступальних можливостей противника

У Саратовській області Росії було уражено важливий об’єкт паливної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

«В рамках зниження наступальних можливостей противника, сьогодні (тобто, 1 липня) підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по території нафтопереробного заводу АТ «Саратоворгсинтез» у Саратовській області рф», – йдеться у повідомленні Генштабу.

Як зазначається, потужності цього підприємства використовуються російськими військовими для постачання пально-мастильних матеріалів бойовим підрозділам, залученим до війни проти України.

Унаслідок атаки підтверджено влучання по території заводу. Було пошкоджено технологічні установки, що спричинило пожежу. Остаточні наслідки удару наразі уточнюються.

Сили оборони України наголошують, що продовжують системну роботу з підриву воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації, аби змусити її припинити збройну агресію.

Раніше ми писали, що Сили оборони України 1 липня завдали удару по об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії – Іжевському електромеханічному заводу «Купол», розташованому в Удмуртській Республіці. Операцію провела Служба безпеки України у взаємодії з іншими складовими оборонного сектору. Про це повідомляє Главком із посиланням на Генеральний Штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, ціль була обрана в межах заходів зі зниження потенціалу російської протиповітряної оборони. Завод «Купол» є підприємством, що виробляє зенітні ракетні комплекси малого радіусу дії для потреб армії РФ.

Нагадаємо, у ніч на 1 липня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Жителі окупованого Донецька повідомили про постійні вибухи та кілька пожеж у різних районах міста. Крім того, тимчасово окупований Луганськ атакували безпілотники.

Як повідомлялося, Росія активно намагається розширити виробництво бойової авіації, як у середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

До слова, за даними Служби зовнішньої розвідки України, 69% російської економіки перебуває у стагнації. Глибокі кризові процеси охопили ключові галузі, що впливають на доходи федерального бюджету РФ. Згідно з інформацією СЗРУ, кризові явища особливо помітні у вугільній промисловості, нафтопереробці, будівництві, автопромисловості та логістиці.

Теги: Генштаб завод росія ГУР

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