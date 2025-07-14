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Трамп готовий передати Україні наступальне озброєння – Axios

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Трамп готовий передати Україні наступальне озброєння – Axios
Трамп готовий змінити підхід до постачання зброї Україні
фото: ERR

Axios: Трамп оголосить про «агресивний» план озброєння України 

Президент США Дональд Трамп оголосить у понеділок про новий план постачання озброєння Києву, до нього може увійти наступальна зброя, повідомляє журналіст порталу Axios Барак Равід із посиланням на джерела, що знайомі з планами, пише «Главком».

Раніше Трамп заявив, що Штати надішлють Україні комплекси Patriot. За словами Трампа, США надішлють Україні «різні одиниці» військового обладнання, за яке українці повністю заплатять.

«Надання наступальної зброї стало б суттєвою зміною у політиці Трампа, який донедавна намагався заявляти, що надаватиме лише оборонну зброю, щоб уникнути ескалації війни», – йдеться у статті Axios.

«Трамп дуже розлючений на Путіна. Його завтрашня заява буде дуже агресивною», – сказав сенатор-республіканець Ліндсі Грем в інтерв’ю Axios.

«Президент Трамп оголосить про новий план озброєння України в понеділок, який, як очікується, включатиме озброєння для атаки. Два джерела повідомили Axios, що в них є підстави вважати, що план, ймовірно, включатиме ракети великої дальності, які можуть досягати цілей глибоко всередині російської території, включаючи Москву», – підкреслив журналіст порталу.

Як підкреслив Равід, жодне із джерел не було обізнане про «якесь фінальне рішення» щодо зброї.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Штати відправлять Україні системи Patriot, але не уточнив кількість. 

Президент США Дональд Трамп анонсував, що вже 14 липня зробить «велику заяву» стосовно Росії. Ця обіцянка викликала напружене очікування не лише у США, а й у Києві – в Україні побоюються, що йдеться про потенційні зміни у підтримці війни проти Кремля.

Раніше стало відомо, що Пентагон призупинив деякі поставки озброєнь до Києва на підставі внутрішньої записки від заступника міністра оборони Ельбріджа Колбі.Колбі у повідомленні описав низькі запаси зброї міністерства та пріоритет захисту США. Також він акцентував на тому, щоб переорієнтувати військові сили США на протидію Китаю.

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Теги: зброя Дональд Трамп українці військові президент Пентагон озброєння

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