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«Метінвест» Ахметова увійшов в ТОП найкращих роботодавців України-2025

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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«Метінвест» Ахметова увійшов в ТОП найкращих роботодавців України-2025
«Метінвест» спрямував 513 млн грн у розвиток університету, сплачує за навчання та надає стипендії найкращим студентам
фото: metinvestholding.com

«Метінвест» Ахметова увійшов до рейтингу найкращих роботодавців України 2025 року

«Метінвест» увійшов до ТОП-10 найкращих роботодавців України 2025 року, та став лідером взаємодії бізнесу з закладами освіти. Сформував рейтинг журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших», спільно з діловим порталом Delo.ua, а визначало 100 найкращих роботодавців України експертне журі. 

«Метінвест» посів восьме місце серед найкращих роботодавців України. До першої десятки також увійшли компанії АТБ, МХП, «Нова пошта», ОККО, ДТЕК, «Київстар», «МакДоналдз» в Україні, Farmak та Астарта.

Перемогу у спецномінації «Лідер взаємодії бізнесу з закладами освіти» компанія здобула за створення першого приватного гірничо-металургійного університету «Метінвест Політехніка». «Метінвест» спрямував 513 млн грн у розвиток університету, сплачує за навчання та надає стипендії найкращим студентам. Виш готує кадри європейського рівня.

За п’ять років понад 1080 студентів вступили на навчання, випущено 267 магістрів, 970 слухачів пройшли курси підвищення кваліфікації, а 4150 працівників – тренінги та курси. Виш став прикладом інтеграції бізнесу в технічну освіту: до навчання залучені фахівці компанії, а студенти працюють над реальними проєктами та проходять стажування.

Як відомо, директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи «Метінвест» Тетяна Петрук стала також третьою в рейтингу найкращих HR-керівників України, яку сформував журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших». До першої п’ятірки увійшли представники «Київстару», Kernel, «Нової пошти» та Астарта-Київ.

Раніше Групу «Метінвест» Ріната Ахметова визнали одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій. Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на компанію припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.

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Теги: рейтинг навчання студенти робота завод

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Економіка

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