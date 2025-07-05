Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Українець пішов воювати за росіян, а ті продали його ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Українець пішов воювати за росіян, а ті продали його ЗСУ
Тепер полонений відповідає в суді за статтею 111 «Державна зрада»
фото: скріншот із відео

Російський військовий зв’язав свого «побратима» з окупованої Донеччини і привіз його десантникам

Військова контррозвідка СБУ спільно з воїнами 95 бригади десантно-штурмових військ провели спецоперацію з вербування російського військового, який за гроші постачав зброю та навіть «продав» українця, який перейшов на сторону ворога. Як інформує «Главком», про це після рішення суду змогли розповісти у відділенні комунікацій 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ.

Так, російський військовий зв’язав свого «побратима» з окупованої Донеччини і привіз його десантникам, за що отримав гроші. Українець, який воював на боці росіян, зізнався, що пішов служити через гроші, адже на окупованій території вже давно заробити на прожиття стає все важче.

«Полонений був упевнений в братерській любові «асвабадітєлєй», що він для них рівня. Проте, для росіян українці завжди були лише ресурсом або на полі бою, або на шляху до отримання фінансової вигоди. Ця спецоперація відбулася ще наприкінці осені минулого року, але тільки після того, як доля запроданця була майже вирішена в суді, можемо розповісти про неї», – ідеться в повідомленні десантників.

Росіянин продав українського найманця

 

Тепер полонений відповідає в суді за статтею 111 «Державна зрада», йому загрожує провести найближчі 15 років за ґратами.

Нагадаємо, 37-річний Франциско Гарсія був серед сотень кубинців, які летіли з Гавани до Москви, сподіваючись втекти від бідності. Їх заманили оголошеннями у Facebook та інших соцмережах, що обіцяли високооплачувану роботу на будівництві в Росії, але насправді чоловіків примусово робили найманцями та відправляли на фронт в Україну. 

Раніше бійці легіону «Свобода Росії» захопили в полон чергового іноземного найманця, Кехінде «Ф’юче» Олувагбемілеке, громадянина Нігерії. Він воював у складі 503-го гвардійського мотострілецького полку РФ.

Читайте також:

Теги: зрада державна зрада українці гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна, яку не чути: без вибухів, без сирен, але з катастрофічними наслідками
Війна, яку не чути: без вибухів, без сирен, але з катастрофічними наслідками
2 липня, 10:48
Вибух безпілотника освітлює небо над містом під час удару російського безпілотника на тлі нападу РФ на Україну, у Києві
Чому обстріли України не «відповідь», а ознака відчаю Росії
10 червня, 17:31
Мексика може похвалитись рекордними запасами літію
Одна країна має величезні запаси літію, але не добуває його
8 червня, 11:56
Воррен Баффет, легендарний інвестор який знає як правильно витрачати грошіі
П'ять речей, на які люди марно витрачають гроші: поради Баффета
9 червня, 16:42
Будівля, де жила сім’я, належить місцевому священнику, але була орендована муніципалітетом для розміщення біженців з України
16-річний українець зізнався у вбивстві своєї матері та сестри в Бельгії
8 червня, 11:19
Головний рабин України Моше Асман вдячний Господу за те, що той «дозволив» йому бути у правильному місці в правильний час та допомагати
Головний рабин України пояснив, чому українці та євреї мусять допомагати одне одному
17 червня, 14:52
Поліцейські оперативно затримали обох фігурантів на орендованій квартирі
Справа молодиків, що намагалися спалити приймальню депутата Київради, передана до суду
13 червня, 12:08
Зеленський запровадив санкції проти Дмитрука, Ряшина та Онищенка
Зеленський підписав указ щодо нових санкцій – хто потрапив під удар
22 червня, 19:27
Володимир Коваль брав участь у боях на Херсонщині, Миколаївщині, Донеччині
Поліг у стрілецькому бою поблизу Добропілля. Згадаймо Володимира Коваля
30 червня, 09:00

Суспільство

Українець пішов воювати за росіян, а ті продали його ЗСУ
Українець пішов воювати за росіян, а ті продали його ЗСУ
Кубинець розповів, як став «гарматним м’ясом Путіна»
Кубинець розповів, як став «гарматним м’ясом Путіна»
Полонений окупант потрапив на війну, бо хотів одружитися
Полонений окупант потрапив на війну, бо хотів одружитися
Надія Савченко висловилась про свій другий полон
Надія Савченко висловилась про свій другий полон
Нацгвардійці вразили російську гармату на рекордній відстані
Нацгвардійці вразили російську гармату на рекордній відстані
Новопризначений очільник Українського інституту національної пам’яті пояснив, чому його боїться Москва
Новопризначений очільник Українського інституту національної пам’яті пояснив, чому його боїться Москва

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
258K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 липня: ситуація на фронті
101K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 липня 2025
22K
У Києві припинив роботу ресторан футболіста збірної України
16K
Пентагон перевірив запаси боєприпасів: NBC дізнався результати
12K
Надія Савченко висловилась про свій другий полон
9179
РФ намагається тиснути на ООН, щоб легалізувати «референдуми» на окупованих територіях

Новини

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua