Українець пішов воювати за росіян, а ті продали його ЗСУ

Російський військовий зв’язав свого «побратима» з окупованої Донеччини і привіз його десантникам

Військова контррозвідка СБУ спільно з воїнами 95 бригади десантно-штурмових військ провели спецоперацію з вербування російського військового, який за гроші постачав зброю та навіть «продав» українця, який перейшов на сторону ворога. Як інформує «Главком», про це після рішення суду змогли розповісти у відділенні комунікацій 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ.

Так, російський військовий зв’язав свого «побратима» з окупованої Донеччини і привіз його десантникам, за що отримав гроші. Українець, який воював на боці росіян, зізнався, що пішов служити через гроші, адже на окупованій території вже давно заробити на прожиття стає все важче.

«Полонений був упевнений в братерській любові «асвабадітєлєй», що він для них рівня. Проте, для росіян українці завжди були лише ресурсом або на полі бою, або на шляху до отримання фінансової вигоди. Ця спецоперація відбулася ще наприкінці осені минулого року, але тільки після того, як доля запроданця була майже вирішена в суді, можемо розповісти про неї», – ідеться в повідомленні десантників.

Росіянин продав українського найманця

Тепер полонений відповідає в суді за статтею 111 «Державна зрада», йому загрожує провести найближчі 15 років за ґратами.

Нагадаємо, 37-річний Франциско Гарсія був серед сотень кубинців, які летіли з Гавани до Москви, сподіваючись втекти від бідності. Їх заманили оголошеннями у Facebook та інших соцмережах, що обіцяли високооплачувану роботу на будівництві в Росії, але насправді чоловіків примусово робили найманцями та відправляли на фронт в Україну.

Раніше бійці легіону «Свобода Росії» захопили в полон чергового іноземного найманця, Кехінде «Ф’юче» Олувагбемілеке, громадянина Нігерії. Він воював у складі 503-го гвардійського мотострілецького полку РФ.