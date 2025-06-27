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«Метінвест» працевлаштував вже майже тисячу ветеранів: які умови

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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«Метінвест» працевлаштував вже майже тисячу ветеранів: які умови
У «Метінвесті» створена ціла екосистема адаптації ветеранів
фото: metinvestholding.com

Металургійний холдинг Ахметова – рекордсмен серед приватних компаній з працевлаштування ветеранів в Україні

Від початку великої війни майже кожен п’ятий працівник «Метінвесту» пішов до війська. Нині до роботи в компанії повернулося 959 ветеранів: тут їм забезпечують психологічний супровід, програми адаптації та освіти. Про це розповіла директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи «Метінвест» Тетяна Петрук в інтерв'ю Forbes Ukraine. 

За її словами, головна особливість «Метінвесту» – те, що компанія піклується про мобілізованих співробітників із моменту отримання повістки.

«Ми забезпечуємо необхідним та дбаємо про родини. Це також інструмент повернення до робочого процесу після демобілізації. У Метінвесті майже 4000 дефіцитних посад. Якщо половина співробітників, які перебувають у лавах ЗСУ, повернеться, для нас це буде значна допомога», – пояснила Петрук.

У «Метінвесті» створена ціла екосистема адаптації ветеранів: вона охоплює програми психологічної підтримки, реабілітації, перенавчання, надання вищої освіти та підготовку колективів до повернення ветеранів. На реалізацію програм у 2025 році заплановано приблизно $550 тис.

«Головна проблема в інтеграції ветеранів це те, що їм складно повертатися до регіонів, наближених до фронту. Охочіше їдуть на захід – до родин або туди, де безпечніше, ніж у Запоріжжі чи Кривому Розі. Але ми створюємо умови, інфраструктуру та житло, а переселенцям протягом року компенсуємо витрати, пов’язані з орендою житла. Втім, це не розвʼязує проблеми докорінно – потрібна безпека», – наголосила Петрук.

Вона також поділилася, що співробітники проходили стажування в США, в American Warrior Association, яка спеціально для «Метінвесту» підготувала програму адаптації ветеранів на основі досвіду США. Але, на жаль, їхній досвід не завжди підходить українцям – адже США ніколи не вели війни на своїй території.

«Ми використовуємо методику розпізнавання ПТСР та інструменти першої допомоги під час психологічного зриву. Створюємо ветеранські хаби, до яких запрошуємо профільних фахівців для консультування ветеранів з юридичних та інших питань. А з цього року ми запустили поліпшену програму медичного страхування для ветеранів, яка діє протягом першого року після повернення. Ця страховка на 30% дорожча за звичайну», – уточнила Петрук. 

За її словами, «Метінвест» також пропонує ветеранам нову освіту, адже має потужний освітній інструмент виш «Метінвест Політехніка», де ветерани можуть здобути потрібні знання, підвищити кваліфікацію або отримати суміжну спеціальність безкоштовно.

«Ми маємо ставитися до ветеранів як до звичайних людей. Не варто виокремлювати й поділяти колективи на ветеранські чи не ветеранські. Для «Метінвесту» ветеранські програми вже стали повсякденною оперативною діяльністю. Ми розбудували процес, створили систему й продовжуємо рух у цьому напрямку», – резюмувала Петрук.

Нагадаємо, раніше «Метінвест» Ріната Ахметова увійшов до рейтингу найкращих роботодавців України за ветеранську програму. Також компанія отримала відзнаку у номінації «Місце для героїв», де бралися до уваги програми ветеранських спільнот та турбота про ветеранів: за даними Korn Ferry, на компанію припадає майже третина ветеранів, що повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Це робить «Метінвест» лідером серед компаній, що працевлаштовують ветеранів.

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Теги: навчання Рінат Ахметов ветеран завод праця

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