У Румунії перекинувся автобус з понад 50 українцями (фото)

Внаслідок ДТП кілька людей отримали легкі травми

У напрямку Констанци, Румунія, 25 червня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, у якому перебували 55 українців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ziua de Constanta.

У салоні перебували чоловіки, жінки та діти. Попереднє розслідування показує, що водій втратив контроль над кермом, і автобус перекинувся.

Внаслідок ДТП кілька людей отримали легкі травми, медичну допомогу їм надали на місці. Двох пасажирів було доставлено до лікарні у притомному стані.

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фото: Ziua de Constanta

До слова, у Польщі сталась дорожньо-транспортна пригода. Мікроавтобус врізався у вантажівку. За кермом транспортних засобів перебували українці. Вантажний фургон Volkswagen під керуванням 22-річного громадянина України та тягач Renault з напівпричепом, яким керував 61-річний українець, зіткнулись поблизу Варшави на трасі S17.

Раніше на заході Франції у департаменті Сарт, поблизу міста Ле-Ман, сталася автокатастрофа. Автобус перевозив близько шістдесяти українців. Згодом одному з водіїв автобуса, який перевозив українських дітей і потрапив у смертельну ДТП, висунули офіційне звинувачення.