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    «Метінвест» прозвітував про результати у кризовому 2020 році

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    Група &laquo;Метінвест&raquo;&nbsp;&ndash;&nbsp;міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні виробником залізорудної сировини й сталі - «Метінвест» прозвітував про результати у кризовому 2020 році
    Група «Метінвест» – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні виробником залізорудної сировини й сталі

    За останні три роки ініціативи «Метінвесту» з ощадливого виробництва забезпечили економію на суму понад $0,5 млрд

    Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група «Метінвест» змогла продемонструвати стійке зростання за підсумками кризового 2020 року завдяки масштабним поліпшенням системи операційної ефективності, які були проведені в попередні роки.

    Про це в інтерв'ю The Brussels Times повідомив генеральний директор «Метінвесту» Юрій Риженков.

    «Якби не операційні поліпшення, наша прибутковість у 2020 році була б набагато нижчою. Ми активно експериментуємо з цифровими технологіями для підвищення ефективності виробництва. За останні три роки ініціативи «Метінвесту» з ощадливого виробництва забезпечили економію на суму понад півмільярда доларів», сказав Риженков.

    Він повідомив, що компанія у 2018-2019 роках провела масштабне перезавантаження системи операційної ефективності, що дозволило їй вистояти та показати впевнене зростання в кризовому 2020 році.

    «Ми змогли підвищити ефективність споживання сировини та енергоресурсів, збільшити продуктивність обладнання, оптимізувати логістику, поліпшити продуктовий сортамент і багато іншого. Це посприяло значному зростанню компанії. Ось чому ми продовжуємо зростати, і ось що робить нас стійкими», - наголосив гендиректор.

    Він зазначив, що, незважаючи на сильний вплив пандемії СOVID-19 на рівень попиту і пропозиції в першій половині 2020 року і тимчасову зупинку італійських заводів компанії в період першої хвилі локдаунів, «Метінвесту» вдалося реалізувати багато важливих проектів в Європі й не тільки, зберегти робочі місця, забезпечити безпеку співробітників і завершити рік з хорошими показниками.

    «Одним з найбільш пам'ятних і хвилюючих для нас проектів став новий Генуезький міст в Італії, спроектований видатним генуезьким архітектором Ренцо Піано і побудований з металу, виробленого на заводах групи «Метінвест» в Італії та Україні. У рекордні терміни ми поставили для проекту понад 18 000 тонн металу, і менше ніж через рік новий міст був введений в експлуатацію», сказав Риженков.

    Нагадаємо, «Метінвест» у 2020 році збільшив чистий прибуток на 54% до 526 млн дол.

    Виручка від реалізації продукції групи у 2020 році скоротилася на 3% до 10,45 млрд дол. При цьому показник EBITDA (прибуток до вирахування відсотків, сплати податків і амортизаційних відрахувань) «Метінвесту» за вказаний період збільшився на 82% до 2,2 млрд дол.

    Група «Метінвест» – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні та одним з найбільших в СНД виробником залізорудної сировини й сталі.

    Джерело: УНІАН

    Теги: економіка промисловість
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