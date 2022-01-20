Мільярдер передбачив обвал фондового ринку США

Складнощі будуть, «поки у нас є коронавірус і проблеми з ланцюжками поставок» – Рубінштейн

Експерт має думку, що економіка зазнає потрясінь

Ринок чекає корекція на тлі очікуваного посилення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи (ФРС) та високої інфляції. Таку думку висловив мільярдер Девід Рубенштейн у інтерв'ю для Bloomberg.

Індекс S&P 500 вже впав майже на 5% від історичного максимуму, досягнутого 4 січня 2022 року, а технологічний індекс NASDAQ обвалився на 10,5%. Рубенштейн вважає, що це початок корекції тренду вниз.

Експерт зазначив, що економіка США «загалом перебуває у добрій формі», але оскільки ФРС прогнозує близько чотирьох-п'яти підвищень ставок у 2022 році – зниження цін на ринку неминуче.

Рубенштейн додав, що інфляція в 2022 році повинна нормалізуватись до 3-4%, «проте це все одно вдвічі більше, ніж було раніше, і багато людей нервують через це».

«Я думаю, що це (падіння ринку – ред.) триватиме доти, поки у нас є коронавірус і проблеми з ланцюжками поставок», – підсумував мільярдер.

Нагадаємо, у грудні інфляція в США виросла, у річному вимірі, на 7%, свідчать дані Міністерства праці США. Це найшвидший темп з 1982 року,

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