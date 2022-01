Блінкен розповів, хто його просив про зустріч із Зеленським

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен 19 січня прибув у Київ, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Так, Зеленський подякував держсекретарю за візит, який «іще раз наголошує на потужній підтримці нашої незалежності, суверенітету країни з боку США».

«Вдячний за дієву політичну та безпекову підтримку США. Розраховую на посилення економічної та фінансової взаємодії. Переконаний, жодного рішення про Україну без України не буде», – написав Зеленський у своєму Twitter про результати переговорів.

Ended negotiations with @SecBlinken. I appreciate personal involvement in the de-escalation of the situation around . Grateful for 's political & security support. Count on enhancing economic & financial cooperation. I'm sure there will be no decision about without . pic.twitter.com/MNGvHqBKE2