Блінкен розповів, хто його просив про зустріч із Зеленським

Зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, 19 січня 2022 року

Байден попросив держсекратаря відвідати Україну саме зараз

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен 19 січня прибув у Київ, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Так, Зеленський подякував держсекретарю за візит, який «іще раз наголошує на потужній підтримці нашої незалежності, суверенітету країни з боку США».

«Вдячний за дієву політичну та безпекову підтримку США. Розраховую на посилення економічної та фінансової взаємодії. Переконаний, жодного рішення про Україну без України не буде», – написав Зеленський у своєму Twitter про результати переговорів.

Ended negotiations with @SecBlinken. I appreciate personal involvement in the de-escalation of the situation around . Grateful for 's political & security support. Count on enhancing economic & financial cooperation. I'm sure there will be no decision about without . pic.twitter.com/MNGvHqBKE2 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 19, 2022

Зі свого боку Блінкен під час зустрічі розповів, що приїхав на прохання президента США Джо Байдена, щоб підтвердити підтримку України зі сторони США. Держсекретар наголосив, що «зараз як ніколи все залежить від українців і ні від кого іншого, щоб вирішити своє майбутнє та майбутнє цієї країни». Скупчення російських військ біля кордонів з Україною він назвав «безпрецедентною загрозою».

Крім того, за словами держсекретаря, Байден хотів, щоб він приїхав і поспілкувався з Зеленським про минулий тиждень інтенсивної дипломатії, а також для консультацій про наступні кроки, зокрема зустріч Блінкена з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим 21 січня.

«Мета Росії – посіяти розкол між нашими країнами, ми не можемо дозволити їм це зробити... Ми повинні з вами діяти спільно, продовжити нашу єдність і посилити її. Вона найважливіша на цю мить, зокрема у разі агресії з боку Росії», – наголосив американський дипломат під час зустрічі з Зеленським.

Зеленський зустрічався з Блінкеном у травні 2021. Київ став першою європейською столицею, яку держсекретар США відвідав із повноцінним двостороннім візитом.

А вже у грудні Зеленський провів із Блінкеном телефонну розмову на тлі стягування російських військ до кордонів України. Вона відбулася напередодні розмови Байдена та Путіна.

Напередодні Держдеп опублікував детальний розклад зустрічей Блінкена в Києві.

Сьогодні вранці держсекретар США Блінкен прилетів в Україну (відео). Зазначимо, Блінкен поговорив із Лавровим перед візитом в Україну.

Держсекретар також зустрінеться з працівниками і родинами посольства США в Україні, щоб «повідомити про зусилля Департаменту щодо планування непередбачених ситуацій, якщо Росія вирішить вдатися до подальшої ескалації».

Неоголошений раніше візит відбуватиметься на тлі загострення напруженості між Заходом і Росією через нарощування Москвою близько 100 тисяч військових на кордоні з Україною і можливої підготовки до нового вторгнення.

За даними Державного департаменту, з Києва Блінкен 20 січня вирушить до Берліна, щоб обговорити можливу відповідь на дії Росії.

Напередодні ЗМІ повідомили, що глава ЦРУ таємно провів зустріч із Зеленським.

Як заявляв Зеленський, під виглядом захисту «російських громадян» Москва може вторгнутися в Україну.

Також стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

До слова, Білий дім непокоїть, що російський уряд готує вторгнення до України, яке може призвести до масштабних порушень прав людини і воєнних злочинів, якщо дипломатія не досягне поставленої цілі.

Раніше Держдеп повідомляв, що Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів.