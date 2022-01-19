Китайська економіка продемонструвала рекорд зростання

У 2021 році Китай отримав рекордні $676,4 млрд від зовнішньої торгівлі

У 2021 році економіка Китаю відновилася, показавши найкраще зростання з 2011 року завдяки стійкому експорту. Проте є ознаки уповільнення темпів зростання через ослаблення споживання та падіння на ринку нерухомості, повідомляє Reuters.

За даними бюро статистики КНР, зростання китайського ВВП у четвертому кварталі на 1,6% досягло мінімуму за 1,5 роки після того, як у грудні центробанк Китаю знизив ключову ставку за кредитами вперше з початку пандемії для підтримки економіки.

Валовий внутрішній продукт в останньому кварталі зріс на 4% швидше, ніж очікувалося, але все ж найповільнішим темпом з другого кварталу 2020 року.

У третьому кварталі економіка Китаю зросла на 4,9%, що стало найслабкішим показником з другого кварталу 2020 року.

Водночас торік економіка Китаю зросла на 8,1%, що стало набагато вище цільового показника уряду у понад 6% і зростання в 2020 році на рівні 2,2% – найнижчого зростання за 44 роки.

У 2021 році Китай отримав рекордні $676,4 млрд від зовнішньої торгівлі. Зокрема, експорт Китаю зріс на 30% до $3,3 трлн, а імпорт – на 30,1%, до $2,7 трлн.

Ринок нерухомості Китаю сповільнився в останні місяці року, оскільки регулюючі органи активізували кампанію зі зниження високих ставок за позиками, що спровокувало дефолти в деяких компаніях із великою заборгованістю.

Інвестиції в нерухомість в грудні впали на 13,9% порівняно з минулим роком, падаючи найшвидшими темпами з початку 2020 року. Інвестиції зросли на 4,4% у 2021 році, що також є найповільнішим показником з 2016 року.

17 січня Народний банк Китаю знизив одразу дві ключові ставки для підтримки економіки, яка сповільнилася у IV кварталі 2021 року.

Нагадаємо, раніше найбільша в історії торговельна угода набула чинності.

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